Bei den jüngsten russischen Raketenschlägen gegen die Ukraine wurden auch die Kommunikationsinfrastruktur und andere zivile Ziele angegriffen. Reuters

Fast schon euphorisch reagierten Moskaus Kriegshetzer und -hetzerinnen auf die jüngsten Raketenschläge der russischen Armee gegen ukrainische Städte: "Das ist die Antwort an euch", twitterte Margarita Simonjan, Chefredakteurin des Propagandasenders RT; Alexander Kots, Kriegsreporter in Diensten des Kreml, ließ seine 675.000 Follower auf Telegram wissen, dass nun "hoffentlich" eine "ganz andere Art, Krieg zu führen", eingeläutet werde. Ein anderer, ebenso populärer Kanal wählt unter dem "Z"-Banner gar blumige Worte, um seiner Begeisterung über die rücksichtslosen Angriffe auf zivile Ziele in ukrainischen Großstädten Ausdruck zu verleihen: "Surowikin, wir lieben Dich schon jetzt!"

Der Mann, dem nun die Herzen der zuletzt arg in die Defensive geratenen russischen Kriegsbefürworterinnen und -befürworter zufliegen, ist erst am Wochenende von Präsident Wladimir Putin zum neuen Befehlshaber der russischen Invasionstruppen ernannt worden: Sergej Surowikin, dem wegen seiner brutalen Gangart in Syrien und Tschetschenien der Ruf eines Schlächters vorauseilt, soll es nun für den Kreml richten in einem Krieg, der so nicht heißen darf – und in dem Russland, die einst zweitstärkste Militärmacht der Welt, zuletzt gehörig von der Siegerstraße abgekommen ist.



Die Raketenschläge, die in dutzenden Städten von Lwiw (Lemberg) im Westen bis Slowjansk im Osten am helllichten Tag Terror in der Zivilbevölkerung verbreiteten, bezeichnet Putin zynisch als Rache für den Anschlag auf die strategisch wichtige Krim-Brücke bei Kertsch. Doch was bezweckt Russland mit der massiven Angriffswelle auf die kritische – und zivile – Infrastruktur in der Ukraine? Geben sich die Hardliner, die zuletzt sogar Atomwaffeneinsätze in der Ukraine gefordert haben, damit zufrieden? Und wie lange kann die doch eigentlich als zunehmend marode betrachtete russische Armee damit weitermachen? DER STANDARD hat bei Fachleuten nachgefragt.

"Verheerender Strategiewechsel"

"Zu Beginn des Krieges haben sich die russischen Streitkräfte in der Tiefe des Landes, also etwa im Westen, auf einen vergleichsweise moderaten Einsatz ihrer Marschflugkörper und ballistischen Raketen beschränkt, um die kritische Infrastruktur der Ukraine nicht nachhaltig zu zerstören", sagt Markus Reisner, Analyst bei der Theresianischen Militärakademie in Wiener Neustadt. Schließlich habe man da im Kreml noch auf einen erfolgreichen Enthauptungsschlag gesetzt – und die Infrastruktur des zu besetzenden Landes vorerst verschont.

Erst nach der erfolgreichen ukrainischen Offensive bei Charkiw im September hat sich das grundlegend geändert: Als Vergeltung für die Niederlage am Oskil-Fluss im Nordosten legten Kampfjets und Marschflugkörper Umspannwerke und Kraftwerke in Schutt und Asche. Nach dem für Putin schmachvollen Angriff auf die Krim-Brücke am Wochenende sei es nur eine Frage der Zeit gewesen, bis der düpierte Präsident zum Befreiungsschlag ansetzt: "In der russischen Kultur gilt Zögerlichkeit als besonders schlechte Eigenschaft", sagt Reisner.

Die absichtliche Zerstörung von ziviler Infrastruktur durch die russische Armee stellt für den Bundesheer-Mann eine "verheerende Strategieänderung" dar – die aber schon seit längerem vorbereitet worden sein dürfte. "Die Hardliner in Russland haben Putin in letzter Zeit immer öfter vorgeworfen, zu zögern, etwa in der Benennung des Krieges als solchen. Die Krim-Brücke war dann das I-Tüpfelchen, das ihn zum Handeln gezwungen hat."

Dass Putin mit den Raketenangriffen tatsächlich für die Beschädigung seines Prestigeprojekts auf der Krim Rache hat üben wollen, glaubt der österreichische Militäranalyst Franz-Stefan Gady vom Londoner International Institute for Strategic Studies hingegen nicht. Russlands Strategen gehe es damit vor allem um die Zermürbung der ukrainischen Zivilbevölkerung kurz vor dem Winter – eine "klare Terrorstrategie".

Verzweifeltes Aufbäumen?

Dass eine zerstörte Infrastruktur, etwa Strom- und Heizkraftwerke, den ohnehin schon geschundenen Ukrainerinnen und Ukrainern große Probleme machen dürfte, ist auch dem Bundesheer-Analysten Reisner klar: "Putin hofft, dass die Menschen den Druck an ihre Regierung weitergeben." Den Ukrainerinnen und Ukrainern, so das Kalkül des Kreml, solle das Lachen über die kaputte Brücke im Halse stecken bleiben.

Auch die USA, mit Abstand wichtigster Waffenlieferant für Kiew, halten die Luftschläge für von langer Hand geplant. Anschläge dieses Ausmaßes könnten nicht innerhalb von ein paar Tagen ausgearbeitet werden, sagte John Kirby, Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates, auf CNN: "Es war eher schon seit geraumer Zeit geplant. Das heißt nicht, dass die Explosion auf der Krim-Brücke ihre Planung nicht beschleunigt haben könnte."

Am Dienstag ließ ein Mann aufhorchen, der sonst nur selten ins Licht der Öffentlichkeit tritt: Für Jeremy Fleming, Chef des britischen Government Communications Headquarters (GCHQ), hat sich das Blatt in der Ukraine schon gewendet. Die Raketenschläge seien nichts weiter als ein verzweifeltes Aufbäumen, Russland ein waidwundes Tier, das wild um sich schlägt. Putin habe viel zu wenig internen Widerspruch erfahren, als dass seine Entscheidungen noch rational seien, glaubt der Geheimdienstler Seiner Majestät. Und: "Russland gehen die Vorräte und die Munition aus. Die Streitkräfte sind erschöpft. Indem sie Häftlinge zur Verstärkung schicken und nun tausende unerfahrene Reservisten mobilisieren, zeigen sie sich verzweifelt."

Moskau kann Mängel ausgleichen

Von einer am Boden liegenden russischen Armee könne aber keine Rede sein, sagt Militäranalyst Reisner – jedenfalls in der Luft: "Niemand weiß, wie viele Raketen noch in Russlands Lagern sind." Schon des Öfteren habe man im Westen angenommen, Russlands Kriegsgerät gehe zur Neige. Spätestens am Montag hat sich dieses Bild als falsch erwiesen. 150 bis 200 ballistische Raketen und Marschflugkörper, schätzt Reisner, sind allein an dem Tag auf die Ukraine niedergegangen.

Russland, so das Signal, kann nach wie vor jeden Punkt in der Ukraine von der Luft aus angreifen, wenn auch zum Teil mit improvisierten Mitteln: "Es ist nicht so, dass die russischen Raketen ihr Ziel nicht treffen, wie im Westen gerne behauptet wird. Ich gehe davon aus, dass gut 80 Prozent auch treffen, schon deshalb, weil die Luftabwehr nicht mehr so gut dasteht." Gegen so massive Angriffswellen, wie sie Russland am Montag und Dienstag entfacht hat, ist sie machtlos. "Wir erkennen aber durchaus einen Engpass, weil die Russen nun auch S-300-Fliegerabwehrsysteme zum Angriff auf Bodenziele einsetzen und massenhaft Kampfdrohnen importieren." Bisher, so Reisner, habe die russische Armee ihre Engpässe kompensieren können. Dass sich das ändert, ist nicht abzusehen.

Dass der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nun den Westen verstärkt um Luftabwehrsysteme bittet, passt in dieses Bild: So wie die US-Himars-Raketenwerfer maßgeblich den Vormarsch der ukrainischen Verteidiger im Nordosten und im Süden des Landes befeuert haben, sollen es westliche Abwehrbatterien nun im Kampf um die Luftüberlegenheit tun. Am Dienstag langten die ersten deutschen Iris-T-Systeme in der Ukraine ein.

Dass Putin selbst eifrig mitmischt im Planungsstab seiner Kriegsmaschinerie, ist bei westlichen Nachrichtendiensten ein offenes Geheimnis. "Es gibt Berichte, dass sich Putin sehr intensiv in die Operationen der Armee einmischt, etwa dass er verboten habe, die Stadt Cherson (im Süden der Ukraine, Anm.) aufzugeben, oder dass er angeordnet habe, die Stadt Lyman (im Nordosten, Anm.) zu räumen", sagt der Innsbrucker Universitätsprofessor und Russland-Kenner Gerhard Mangott.

Sinkende Zustimmung für Putin

Belegt sind diese Berichte freilich nicht. "Es wäre jedenfalls fatal, wenn ein militärisch unerfahrener Präsident glaubt, militärische Operationen befehligen zu können." Vor allem deshalb, weil Putin spätestens seit dem Rückzug im Raum Charkiw Anfang September die sogenannten Falken in der russischen Militär- und Politiksphäre im Nacken sitzen – Russland, so deren Tenor, müsse die Ukrainerinnen und Ukrainer wieder das Fürchten lehren.

Seit seinem Mobilisierungsbefehl sei die Zustimmung zu Putin in der Bevölkerung laut dem oppositionsnahen Lewada-Zentrum um sechs Prozentpunkte auf 77 Prozent zurückgegangen. "Die Luftschläge werden den potenziellen Abwärtstrend nicht umdrehen, und die Begeisterung der Bevölkerung für den Krieg wird dadurch auch nicht größer", meint Mangott. "Dafür hat er die Angriffe aber auch nicht befohlen. Er musste es machen, um die Falken zu beruhigen."

Diese Falken, zu denen etwa Tschetschenen-Führer Ramsan Kadyrow und Wagner-Söldnerchef Jewgeni Prigoschin außerhalb und Sicherheitsratschef Nikolai Patruschew innerhalb der Kreml-Mauern gehören, hatten zuletzt teils heftige Kritik an der ihrer Meinung nach zu zögerlichen Gangart der russischen Armee in der Ukraine geübt.

An der für seinen Machterhalt ebenso wichtigen Heimatfront jedenfalls fährt Putin mit den brutalen Luftschlägen Erfolge ein. "Jetzt bin ich wieder hundertprozentig zufrieden mit der militärischen Spezialoperation", diente sich etwa der Tschetschenen-Führer Kadyrow bei seinem Herrn im Kreml an. Und einen anderen, besonders einflussreichen Falken innerhalb der demoralisierten Truppe hat Putin kurzerhand selbst an vorderste Front befördert: General Surowikin ist der neue Mann fürs Grobe in der Ukraine.

Warnung an Belarus

Zuletzt hat der russische Präsident seine Fühler auch zunehmend in Richtung Alexander Lukaschenko ausgestreckt, dem Präsidenten von Belarus, der sich gerne als willfähriger Vasall des Kreml inszeniert, bisher aber nicht aktiv beim Angriffskrieg mitmischt. Am Montag ließ Lukaschenko verlauten, gemeinsame Truppen mit Russland an der Grenze zur Ukraine zu stationieren, um eine angebliche Bedrohung von dort abwehren zu können. Frankreichs Außenministerin Catherine Colonna warnte den belarussischen Machthaber, jedes Eingreifen ziehe weitere Sanktionen nach sich. Selenskyj forderte am Dienstag eine internationale Beobachtungsmission.

Auch wenn Fachleute nicht von einem direkten Kriegseintritt von Belarus ausgehen, weil dessen Armee die ukrainischen Truppen auch jenseits der Grenze binde – ausschließen will Bundesheer-Analyst Reisner in diesem Krieg nichts: "Die Ukraine hat ihre Truppen im Westen auf Befehl Selenskyjs hin stark ausgedünnt, weil sie im Osten gebraucht werden." Das Säbelrasseln spielt Putin jedenfalls in die Hände: Russland, so könnte das Bild aussehen, steht im Kampf gegen den Westen nicht allein da. (Florian Niederndorfer, 11.10.2022)