In fünf Tagen wäre Lansbury, die in der beliebten Serie "Mord ist ihr Hobby" die Krimiautorin Jessica Fletcher verkörperte, 97 Jahre alt geworden. Foto: APA/AFP/CHRIS DELMAS

Angela Lansbury, die in Großbritannien geborene Schauspielerin, deren Karriere sich über acht Jahrzehnte erstreckte und die unauslöschliche Porträts einer breiten Palette von Charakteren – auf der Bühne und im Fernsehen – verkörperte, ist im Alter von 96 Jahren gestorben, wie ihre Familie am Dienstag in einer Erklärung mitteilte.

Lansbury, die in der langjährigen US-Fernsehserie "Mord ist ihr Hobby" die Krimiautorin Jessica Fletcher spielte, sei zu Hause in Los Angeles "friedlich eingeschlafen", heißt es in einer Erklärung ihrer Kinder. Die Schauspielerin war nur fünf Tage vor ihrem 97. Geburtstag verstorben.

Golden Globe, Oscar-Nominierungen und ein Ehren-Oscar

In Filmen lieferte Lansbury fesselnde Nebenrollen ab, darunter ihr Filmdebüt als Teenager in der Rolle des hinterhältigen Cockney-Mädchens in "Gaslight" (1944), die Rolle der zum Tode verurteilten Sibyl in "Das Bildnis des Dorian Gray" (1945) und die Rolle von Laurence Harveys böser, manipulativer Mutter in "Der Manchurian Kandidat" (1962). Alle drei Rollen brachten ihr Nominierungen für den Oscar ein.

Für ihre Rolle in "Mord ist ihr Hobby" erhielt Landsbury 1990 einen Golden Globe als beste Schauspielerin. Foto: AP/Douglas C. Pizac

Fast sieben Jahrzehnte nach ihrem ersten Film wurde sie im November 2013 im Alter von 88 Jahren mit einem Ehren-Oscar für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Die Oscar-Preisträger Geoffrey Rush und Emma Thompson würdigten Lansbury bei der Zeremonie. Rush lobte sie als die "lebende Definition von Bandbreite", während Thompson sich daran erinnerte, dass sie während der Dreharbeiten zu der Komödie "Nanny McPhee" im Jahr 2005 einen Kuchen nach Lansbury warf. (Reuters, red, 11.10.2022)