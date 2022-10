Suu Kyi auf einem Bild aus dem Jahr 2019, als sie Regierungschefin in Myanmar war. Foto: APA / AFP / Manan Vatsyayana

Naypyitaw – Ein Gericht der Militärjunta in Myanmar hat die Friedensnobelpreisträgerin und frühere Regierungschefin Aung San Suu Kyi zu drei Jahren Haft wegen Bestechlichkeit verurteilt. Das berichtete die Nachrichtenagentur Reuters mit Verweis auf eine nicht näher genannte Quelle, die aus Sicherheitsgründen anonym bleiben wolle. Die 77-Jährige ist mit Anklagen für zumindest 18 angebliche Delikte konfrontiert, die von Bestechung bis zu Wahlrechtsverletzungen reichen. Zusammengenommen belaufen sich die möglichen Haftstrafen auf beinahe 190 Jahre.

Suu Kyi hatte die Vorwürfe gegen sie als absurd bezeichnet und jedes Fehlverhalten von sich gewiesen. Sie befindet sich derzeit in Myanmars Hauptstadt Naypyitaw in Einzelhaft. Ihre Verfahren finden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. In dem jüngsten Verfahren soll es um Bestechungsgelder gehen, die Suu Kyi von einem Geschäftsmann erhalten haben soll.

Gegner der Militärregierung werfen der Junta vor, Suu Kyi mit den Verurteilungen für immer von jeglicher politischen Tätigkeit in Myanmar ausschließen zu wollen. Sie war von 2016 bis 2021 Regierungschefin des südostasiatischen Landes, ehe das Militär sie im Februar 2021 in einem Putsch stürzte und inhaftierte. Seit Beginn ihrer politischen Karriere war Suu Kyi insgesamt 15 Jahre unter Hausarrest gestanden, 1991 erhielt sie den Friedensnobelpreis. In ihrer Regierungszeit wurde sie aber auch stark für ihren Umgang mit der Verfolgung der muslimischen Minderheit der Rohingya kritisiert. (Reuters, red, 12.10.2022)