Noch ist der Höhepunkt der aktuellen Corona-Welle nicht erreicht – und auch die Grippesaison ist noch nicht richtig eingeläutet. Zahlreiche Krankheitsausfälle an den Wiener Schulen führen da oder dort aber bereits zu Engpässen und Herausforderungen. Nach Angaben der Wiener Bildungsdirektion sind aktuell rund 1.000 Pädagoginnen und Pädagogen im Pflichtschulbereich im Krankenstand. Das sind knapp mehr als sieben Prozent der 14.000 Lehrkräfte in diesem Bereich.

Das Gros der Ausfälle ist aber laut offiziellen Zahlen nicht auf Corona zurückzuführen. Nach Angaben der Bildungsdirektion wurden in der Vorwoche 145 positive Covid-Tests von Lehrpersonen gemeldet. Aufgrund der niedrigen Anzahl an Tests ist aber davon auszugehen, dass auch bei anderen Krankheitsausfällen eine Covid-Infektion mitspielen könnte. Bis auf Engpässe an einzelnen Schulstandorten seien aber noch keine Probleme im gröberen Ausmaß in Zusammenhang mit Personalausfällen bekannt, heißt es aus dem Ressort von Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr (Neos).

Kurzfristige Zusammenlegung von Klassen möglich

"Schulen sind jedes Jahr im Herbst mit der Situation konfrontiert, dass durch grippale Infekte und Ähnliches Pädagoginnen und Pädagogen krankheitsbedingt ausfallen. Schulen sind routiniert darin, diese Situationen am Standort zu bewältigen", sagte eine Sprecherin der Bildungsdirektion.

Zusammenlegungen von Klassen könnten kurzfristig passieren, wenn Pädagoginnen und Pädagogen in der Früh ausfallen. "Dies dauert in der Regel wenige Einheiten, bis eine andere Lösung gefunden wird." An Schulen könnten zudem Schulleitungen sowie Teampädagogen oder Beratungslehrkräfte einspringen. "Pädagoginnen und Pädagogen und Schulleitungen beweisen in diesen anspruchsvollen Situationen viel Einsatz und Flexibilität."

Teils Notbetrieb an Kärntner Schulen

In Kärnten haben vergangene Woche krankheitsbedingte Ausfälle – rund zehn Prozent der Lehrer fielen aus – für Probleme gesorgt. Einzelne Klassen mussten zusammengelegt werden, für diese Woche wird mit einer Verschärfung der Situation gerechnet. An Kärntens Schulen unterrichten mehr als 7.000 Pädagoginnen und Pädagogen. 20 zusätzliche Kräfte, die als Personalreserve angestellt wurden, sind im Einsatz, reichen aber nicht aus, um die Lücken zu füllen. (krud, 12.10.2022)