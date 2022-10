[Etat] Mehrheit zweifelt, ob ORF die GIS-Rundfunkgebühr wert ist

[Inland] Das nächste Krisenbudget: Schulden und Zinsen prägen die Finanzen

[Ukraine-Livebericht] Russischer Geheimdienst meldet acht Festnahmen wegen Explosion auf Krim-Brücke

[International] Russland erlebt beispiellosen Braindrain

[Wirtschaft] Wie Unternehmen auf die mögliche Rückkehr der Maskenpflicht reagieren

[Kultur] Documenta-Kuratoren Ruangrupa: "Viele Vorwürfe waren nicht gerecht"

[Wissenschaft] "Times"-Uni-Ranking: Erstmals drei österreichische Unis unter Top 200

[Web] Zuckerberg lockt mit Excel und MS Teams ins Metaversum

[TV-Detektivin] "Mord ist ihr Hobby"-Star Angela Lansbury verstorben

[Wetter] In der Früh und am Vormittag ziehen verbreitet stärkere Wolkenfelder durch, in den westlichen Regionen regnet es auch etwas. Besonders im Süden halten sich teilweise Nebel- und Hochnebelfelder. Im Tagesverlauf kommt vielerorts zumindest zeitweise die Sonne hervor, über den Bergen steigt allerdings die Schauerneigung mit neuerlich aufkommender Quellbewölkung an. Der Wind weht nur schwach aus variabler Richtung. Frühtemperaturen 5 bis 10 Grad, Tageshöchsttemperaturen 14 bis 19 Grad.



[Zum Tag] Heute ist in Spanien Nationalfeiertag.