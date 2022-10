Laut Covid-Prognose ist aktuell eine Stagnation der Fallzahlen sowie der Virenfracht im Abwasser feststellbar. In den Spitälern soll der Anstieg in den nächsten Tagen sukzessive abnehmen

In den Spitälern wird ein Höhepunkt der Belagszahlen erst zeitverzögert erwartet. Der Anstieg der Corona-Hospitalisierten soll aber sukzessive abnehmen. Foto: APA / Helmut Fohringer

Geht es nach den Experten des Covid-Prognose-Konsortiums, dürfte die aktuelle Omikron-Herbstwelle auf ihren Höhepunkt zusteuern. Die Experten des im Gesundheitsministerium angesiedelten Gremiums verweisen in ihrer wöchentlichen Prognose darauf, dass aktuell die Neuinfektionszahlen sowie auch die Sars-CoV-2-Virenfracht im Abwasser stagnieren.

Bei den Fünf- bis 14-Jährigen sei österreichweit bereits ein deutlicher Rückgang erkennbar. "In einzelnen Bundesländern könnte bereits eine vorläufige Trendwende hin zu abnehmenden Fallzahlen eingetreten sein", heißt es. Ob hier auch die hohen Temperaturen des Altweibersommers in den vergangenen Tagen mitgespielt haben, wird nicht erwähnt.

In den Spitälern wird ein Höhepunkt der Belagszahlen erst zeitverzögert erwartet. Demnach steigt die Zahl der Hospitalisierten weiterhin, der Anstieg auf den Normalstationen soll aber sukzessive abnehmen: Die Experten gehen davon aus, dass ein "vorläufiger Höhepunkt" in rund zwei Wochen erreicht werden könnte. Im Bereich der Intensivstationen wird in den nächsten 14 Tagen mit einem leichten Anstieg gerechnet. "Die ungeplanten Personalausfälle des Spitalspersonals sind im Vergleich zur Vorwoche von circa sechs Prozent auf sieben Prozent gestiegen", heißt es im Papier.

Im Bereich der Normalstationen wird bis zum Nationalfeiertag am 26. Oktober im Mittelwert mit einem Anstieg auf knapp über 3.000 benötigte Normalbetten gerechnet. Die errechneten Minimal- und Maximalwerte gehen von 2.359 bis 3.904 belegten Betten aus. Bei den Intensivstationen bleiben die Zahlen trotz des erwarteten Anstiegs im grünen Bereich: Im Mittel wird bis zum 26. Oktober mit einem Anstieg auf 162 Intensivfälle gerechnet, die Prognose reicht von 127 bis maximal 208.

Infektionsdruck steigt wieder im Winter

Die Experten gehen aber auch davon aus, dass es nicht bei dieser Herbstwelle bleiben wird. "Mit vollem Eintreten der saisonalen Wintereffekte steigt der Infektionsdruck", heißt es. "Mangels verfügbarer Daten zur Seroprävalenz (Dunkelziffer) und zur abnehmenden Immunität ist nicht klar, inwiefern wann und wie stark die gemeldeten Fallzahlen damit wieder ansteigen werden. "(David Krutzler, 12.10.2022)