Die Feuerwehren waren fast fünf Stunden lang bei dem Schilfbrand im Einsatz. Foto: APA/BFKDO EISENSTADT-UMGEBUNG

Breitenbrunn – Ein Schilfbrand am Neusiedler See hat in der Nacht auf Mittwoch die Einsatzkräfte gefordert. Im Bereich des Seebads Breitenbrunn (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) war kurz nach 1 Uhr Früh Feuer ausgebrochen. 130 Feuerwehrleute von 13 Wehren bekämpften knapp fünf Stunden lang die Flammen. Ein Übergreifen auf den Campingplatz und die Seehütten konnte verhindert werden, berichtete Günter Prünner, Sprecher des Bezirksfeuerwehrkommandos Eisenstadt-Umgebung.

Der Einsatz sei gut abgelaufen, sagte Prünner. Dass relativ wenig Wind gegangen sei, habe die Löscharbeiten erleichtert. Herausfordernd war hingegen der nur schwer zugängliche Brandherd. Um ihn löschen zu können, wurden Feuerwehrleute mit einer Drehleiter über einen wasserführenden Kanal gehoben. Um 6 Uhr war der Einsatz beendet. (APA, 12.10.2022)