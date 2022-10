Der Herbst ist da und damit jene Zeit, für die bereits vor Monaten eine erneute Corona-Welle prognostiziert wurde. Während es noch Ende letzter Woche ganz danach aussah, als ob diese eintreten würde, hat Gesundheitsminister Johannes Rauch hinsichtlich der Neuinfektionen seit Sonntag von einer "Seitwärtsbewegung", also eher konstant bleibenden Zahlen, gesprochen.

Maskenpflicht: Entscheidung bis 23. Oktober

Fakt ist die subjektive Wahrnehmung des Einzelnen, im Freundes- und Bekanntenkreis wieder vermehrt von Corona-Infektionen zu hören – sofern man nicht selbst aktuell von einer solchen betroffen ist. Dass angesichts dieser zumindest unsicheren Entwicklung eine etwaige Wiedereinführung der Maskenpflicht im Raum steht, ist jedenfalls Gegenstand politischer Diskussion. Das Gesundheitsministerium hat bereits vor Tagen angekündigt, hierzu bis spätestens 23. Oktober eine Entscheidung treffen zu wollen – bzw. zu müssen, da mit diesem Stichtag die geltende Corona-Maßnahmenverordnung ausläuft.

Kommt die Maskenpflicht zurück? Foto: APA/dpa/Marijan Murat

Maskenpflicht-Situation: Uneinheitlich bis unübersichtlich

Die Situation ist indessen nicht überall gleich: Während in den Bundesländern etwa im öffentlichen Nahverkehr längst keine Masken mehr getragen werden müssen, sind FFP2-Masken in Bus, Bim und U-Bahn in Wien nach wie vor verpflichtend – wenn auch zuletzt zu beobachten war, dass die dort herrschende Maskenpflicht nicht mehr lückenlos eingehalten wird. Beim Besuch von Apotheken, Krankenhäusern, Arztpraxen und Co ist die Maske nach wie vor vorgeschrieben. Nicht immer ist allen Beteiligten klar, was bezüglich einer Maskenpflicht aktuell gilt – vor allem dann nicht, wenn man etwa das eigene Bundesland verlässt. Ein international vergleichender Blick auf 18 europäische Staaten zeigt: Abgesehen von Maskenpflichten in Öffis und Gesundheitseinrichtungen gibt es nirgends mehr Corona-Maßnahmen.

Bislang wurde jedenfalls nur eine "Empfehlung" des Gesundheitsministeriums geäußert, wieder vermehrt Maske zu tragen. Wenig Freude mit einer neuerlichen Maskenpflicht signalisiert der Handel. Auch hinsichtlich der Maskenpflicht am Arbeitsplatz herrschen große Unterschiede, wie restriktiv oder locker firmenintern vorgegangen wird. Appelliert wird in vielen Fällen an die vielzitierte Eigenverantwortung.

Steigende Corona-Zahlen: Ignorieren oder reagieren?

Es bleibt also bis zum Vorliegen einer neuerlichen klaren und strengeren Maskenpflicht Sache des Einzelnen, ob er dort, wo er nicht müsste, eine FFP2-Maske trägt. Wie gehen Sie mit der Situation um? Stimmen Sie ab und erläutern Sie Ihre Beweggründe im Forum!

Wie handhaben Sie das?

In welchen Situationen tragen Sie aktuell Maske und wo nicht – und warum? Soll die Maskenpflicht Ihrer Meinung nach im öffentlichen Raum flächendeckend wiedereingeführt werden – oder nur in Innenräumen? Und wie sehr befürchten Sie aktuell, sich anzustecken? Berichten Sie im Forum! (Daniela Herger, 13.10.2022)