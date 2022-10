Mit ihrer Rolle der Jessica Fletcher in der TV-Serie "Mord ist ihr Hobby" wurde Angela Lansbury weltweit bekannt, in mehr als 260 Folgen klärte sie zwischen 1984 und 1996 als Hobbydetektivin Mordfälle. Mit zwölf Jahren Laufzeit war "Mord ist ihr Hobby" eine der erfolgreichsten Detektivserien des US-Fernsehens. 1996 löste Lansbury als neugierige Hobbydetektivin ihren letzten Fall.

2014 erhielt sie den Ehren-Oscar für ihr Lebenswerk, sie spielte in zahlreichen Kino- und Fernsehfilmen mit, darunter "Das Haus der Lady Alquist", "Das Bildnis des Dorian Gray", "Botschafter der Angst" und "Tod auf dem Nil".

R.I.P. Angela Lansbury.

Am Dienstag ist sie im Alter von 96 Jahren laut Angaben der Familie "friedlich eingeschlafen".

Zahlreiche Kolleginnen und Bewunderer trauern um die Schauspielerin

Mit Lansbury sterbe eine "der vielseitigsten, talentiertesten, freundlichsten, witzigsten, weisesten Dame", würdigt sie etwa Schauspieler Jason Alexander ("Seinfeld") auf Twitter.

Schauspieler Harvey Fierstein teilt ein Foto von ihm und Angela Lansbury mit den Worten "She, my darlings, was everything".

"Star Strek"-Star George Takei schieb: "A tale old as time, our beloved Mrs. Potts will sing lullabies to us now from the stars. Rest, great soul."

"Es kommt selten vor, dass eine Person mehrere Generationen berühren kann", schreibt Schauspieler Josh Gad.

Regisseur und Schauspieler Kevin McKidd (Grey's Anatomy") : "She was a true giant and a kind, humble and charming person".

"She was a glorious one": So reagiert Comedian und Schauspieler Mario Cantone auf den Tod von Lansbury.

"A fine actress and was always very kind to me on the number of occasions we met. Another legend lost", twittert Schauspieler Stuart Antony.

Auch Autor Paul Rudnick würdigt Lansbury, "she provided the most fabulous, ireeplaceable Joy".

Auch Jesse Tyler Ferguson ("Modern Family") erinnert sich via Twitter an eine Begegnung mit ihr:

Hier noch Lansburys Version des Songs aus "Beauty an the Beast".

Und live on stage im Lincoln Center:

Und die allererste Folge von "Mord ist ihr Hobby" mit dem Titel "Wer ist der Mörder von Sherlock Holmes":

(red, 12.10.2022)