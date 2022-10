Es gibt nun mehrere optimierte Klangprofile, wer will, kann aber auch selbst Detaileinstellungen vornehmen. Support für "Spatial Audio" soll als Nächstes folgen

Die Pixel Buds Pro gibt es in mehreren Farben. Foto: Google

Als Google vor einigen Wochen seine Pixel Buds Pro vorstellte, strich man schnell heraus, dass zwei geplante Features erst später fertig werden: ein eigener Equalizer sowie der Support für 360-Grad-Raumklang – also "Spatial Audio". Nun löst Google den ersten Teil seines Versprechens ein.

Individuelle Anpassung

Mit einem Update auf die Firmware 3.14 erhalten die Pixel Buds Pro einen Fünf-Band-Equalizer. Wer will, kann darüber den Klang also recht frei den eigenen Bedürfnissen anpassen. Zusätzlich gibt es aber auch einige vorgegebene Profile, die von Google-Ingenieuren getunt wurden. Diese reichen von starkem über schwachen Bass bis zu einem Fokus auf Klarheit des Klangs oder, noch gezielter, einer optimalen Verständlichkeit von Stimmen.

Das Update sollte automatisch angeboten werden, wenn ein Smartphone mit installierter Pixel-Buds-App verbunden ist. Ansonsten wird es in den Einstellungen in besagter App angezeigt, es kann im laufenden Betrieb – also während des Hörens – eingespielt werden, zum Abschluss erfolgt dann aber ein kurzer Neustart der Earbuds.

Den Equalizer gibt es mit einem neuen Software-Update. Screenshots: Proschofsky / STANDARD

Es ist nicht das erste Software-Update für die Pixel Buds Pro. Bereits im Vormonat wurden etwa die Einstellungen umgebaut, um den Zugriff auf die Geräuschunterdrückung zu erleichtern. Auch jetzt gehen mit der neuen Version natürlich eine Reihe von Bugfixes einher.

Next up ...

Der "Spatial Audio"-Support dürfte ebenfalls nicht mehr allzu fern sein. In Testversionen für das nächste "Feature Update" für Pixel-Smartphones taucht dieser bereits in den Einstellungen auf. Bis er sich wirklich aktiv nutzen lässt, braucht es aber wohl auch auf Pixel-Buds-Pro-Seite noch ein weiteres Update. (apo, 12.10.2022)