Roger Lewentz war seit 2016 Innenminister des deutschen Bundeslandes Rheinland-Pfalz. Foto: imago stock&people

Mainz – Der politische und öffentliche Druck war zu stark – der Innenminister von Rheinland-Pfalz, Roger Lewentz, hat am Mittwoch seinen Rücktritt erklärt. "Heute übernehme ich für in meinem Verantwortungsbereich gemachte Fehler die politische Verantwortung", sagte der SPD-Politiker am Mittwoch mit Blick auf spät aufgetauchte Polizeidokumente zur Nacht der Flutkatastrophe im Ahrtal im Juli 2021.



Gefasst und aufrecht wandte sich Lewentz, der seit 2016 im Amt war, in seiner Rücktrittserklärung zuerst an die Menschen im Ahrtal. "Mich werden die Eindrücke aus dieser Zeit mein ganzes Leben lang begleiten." Ab dem Morgen nach der Katastrophennacht sei er nahezu täglich vor Ort gewesen. Es tue ihm weh, wenn er in der jüngsten Diskussion nun als gefühlskalt und herzlos dargestellt werde. "Dass ich als Minister nicht mehr öffentlich durchdringe, dass meine Argumente nicht mehr aufgegriffen werden, das ist für einen Minister nicht gut."

AfD wollte Misstrauensvotum

Lewentz war nach der Veröffentlichung von Videos aus einem Polizeihubschrauber in der Flutnacht immer mehr unter Druck geraten. Der Vorwurf lautet, der Innenminister hätte mehr unternehmen müssen, um den 134 Opfern der Flutkatastrophe im Ahrtal das Leben zu retten. Die Videos und den Einsatzbericht der Hubschrauberstaffel der Polizei seien ihm in der Nacht vom 14. zum 15. Juli 2021 nicht vorgelegt worden, sagte Lewentz. "Der Bericht der Hubschrauberstaffel wurde mir nicht zugeleitet, das war ein Fehler in meinem Verantwortungsbereich." Er mache aber niemandem einen Vorwurf. Die laut Polizei versehentlich vergessenen Videoaufnahmen zeigen Menschen in höchster Not im Hochwasser.

Der scheidende Minister äußerte Bedauern, dass die Dokumente dem Untersuchungsausschuss des Landtags verspätet zugegangen sind. Lewentz hatte vor dem Untersuchungsausschuss erklärt, er habe in der Flutnacht kein vollständiges Lagebild gehabt. CDU und Freie Wähler wollten die Rolle von Lewentz in der Flutnacht am Mittwochnachmittag zum Thema im Landtag machen, die AfD hatte sich für ein Misstrauensvotum ausgesprochen. Wegen des Rücktritts wurde der Punkt dann kurzfristig von der Tagesordnung genommen.

Lewentz will sich Auszeit nehmen

Rheinland-Pfalz-Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) will schon bald die Nachfolge für Lewentz bekanntgeben. "Er bleibt geschäftsführend noch für ein paar Tage im Amt", sagte sie. "Sie können davon ausgehen, dass ich in den nächsten Tagen öffentlich machen werde, wer Roger Lewentz folgt."

Die Regierungschefin wirkte bedrückt. "Es gibt selten Menschen in der Politik, denen man so umfänglich vertrauen kann, wie ich Roger Lewentz vertrauen konnte." Es gebe wenige, die sich so sehr in den Dienst des Landes gestellt hätten wie der Minister. "Wir sind durch viele Höhen und Tiefen miteinander gegangen." Menschlich wie fachlich werde mit seinem Ausscheiden aus dem Kabinett eine große Lücke gerissen. Dreyer würdigte den Ausbau der Polizei während der elfjährigen Amtszeit von Lewentz. "Die Zahl der Straftaten war noch nie so niedrig wie heute."

Zur Frage nach seinem Vorsitz in der SPD Rheinland-Pfalz sagte Lewentz, er sei gewählt bis zum nächsten Parteitag im Jahr 2023. "Ich nehme mir jetzt eine Auszeit und werde das dann mit den Gremien beraten." (APA, Reuters, red, 12.10.2022)