Spektakuläre Visuals, ein regelrechtes Pyrotechnik-Gewitter und atemberaubende Bühnen-Stunts: So manche Band lässt bei ihren Auftritten nichts aus, was das Publikum in Staunen versetzt. Ob Rammstein oder Helene Fischer: Die Musik, die live dargeboten wird, ist bei vielen Musikerinnen und Musikern Teil einer größeren Inszenierung. Wer große Stadien füllt und entsprechende Eintrittspreise verlangt, will den Zuseherinnen und Zusehern oftmals etwas bieten, das über ein bloßes Reproduzieren seines aktuellen Albums und seiner größten Hits hinausgeht. Dass einem solche Konzerte in Erinnerung bleiben, ist gewissermaßen vorprogrammiert.

Welche memorablen Konzerte haben Sie schon erlebt? Foto: Getty Images/gilaxia

Wenn Konzerte unvergesslich bleiben

Doch es gibt unbestritten noch diverse andere Gründe, aus denen ein Konzert in die Fan-Annalen eingehen kann – beispielsweise allein durch die Location, an der dieses stattfindet. Es muss ja nicht immer gleich der Madison Square Garden oder das Sydney Opera House sein – auch auf der heimischen Burg Clam oder auf der Wiener Donauinsel sollen schon beeindruckende Konzerte stattgefunden haben. Manchmal ist weniger mehr: Ein Unplugged-Konzert im intimen Rahmen einer kleinen Spielstätte vor einer Handvoll Gäste kann mitunter mehr Eindruck hinterlassen als eine bombastische Show, die alle Stückeln spielt.

Auch was die Interaktion mit dem Publikum betrifft, können Acts dafür sorgen, dass man sich sein Leben lang an einen Auftritt erinnert: vielleicht aufgrund eines besonders witzigen Geplänkels mit dem Publikum oder weil sich Sängerin oder Sänger sehr emotional angesichts aktueller politischer Ereignisse gezeigt haben. Manchmal bekommt man adaptierte Versionen wohlbekannter Songs live zu hören, die für Gänsehaut sorgen. Und wen man an seiner Seite hat, während die gefühlt beste Band der Welt gerade spielt, ist für gewöhnlich auch nicht ganz egal. Wenn man Teil einer jubelnden, klatschenden Menge ist, man inmitten eines Meeres an Feuerzeugflammen oder Handy-Taschenlampen steht, während man sein absolutes Lieblingslied zu hören bekommt, bei dem alle wie aus einem Mund mitsingen: Das ist der Stoff, aus dem legendäre Konzerterinnerungen sind. Oder?

Das beste Konzert aller Zeiten: Ihre Erfahrungen bitte!

Welches Konzert werden Sie mit Sicherheit nicht vergessen – und vielleicht noch Ihren Enkelkindern davon erzählen? Lag es an der Location, der Bühnenshow, einem bestimmten Lied – oder ganz etwas anderem? Teilen Sie Ihre schönsten Erinnerungen an Konzert-Erlebnisse mit der STANDARD-Community! (Daniela Herger, 13.10.2022)