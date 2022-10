Der 26-Jährige Toru Kubota ist wegen Volksverhetzung und Verstößen gegen die Kommunikationsgesetze verurteilt worden. Foto: APA/AFP/PHILIP FONG

Naypyidaw – In Myanmar ist die Haftstrafe des verurteilten japanischen Journalisten Toru Kubota auf zehn Jahre erhöht worden. Ein von der Militärjunta kontrolliertes Gericht erklärte am Mittwoch den Freelancer und Dokumentarfilmer schuldig, auch gegen die Immigrationsgesetze des südostasiatischen Landes verstoßen zu haben. Zu seiner bestehenden siebenjährigen Haftstrafe wurden ihm drei weitere Jahre Gefängnis auferlegt.

Dies erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus mit dem Verfahren vertrauten Quellen. In der vergangenen Woche war der 26-Jährige wegen Volksverhetzung und Verstößen gegen die Kommunikationsgesetze zu insgesamt sieben Jahren Haft verurteilt worden. Kubota war am 1. Juli eingereist und am 30. Juli festgenommen worden, nachdem er eine Protestaktion in der größten Stadt Yangon (früher: Rangun) gefilmt hatte.

Seit dem Putsch Anfang Februar 2021 und der Entmachtung von De facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi regiert die Junta mit eiserner Faust. Das Militär geht hart gegen jeden Widerstand vor. Auch Ausländer sind im Visier der Generäle.

Schon andere internationale Journalisten wurden inhaftiert: Der US-Reporter Danny Fenster saß sechs Monate in Haft, bevor er im November 2021 freigelassen wurde. Ein anderer japanischer Journalist, Yuki Kitazumi, war im April 2021 festgenommen worden. Ihm wurde vorgeworfen, Fake News – also falsche oder irreführende Informationen – verbreitet zu haben. Nach fast vier Wochen wurde er deportiert. Sein Freikommen geschehe in Anerkennung der engen Beziehungen der beiden Länder, hieß es vonseiten der Junta damals.

Seit dem Militärcoup in Myanmar sind nach Angaben der gemeinnützigen Organisation für politische Gefangene AAPP mindestens 2.320 Menschen getötet und mehr als 15.600 festgenommen worden. (APA, dpa, 12.10.2022)