Der Mythos rund um Kaiserin Elisabeth lebt weiter. Zahlreiche Film- und Fernsehproduktion sind ihr gewidmet. Nach der RTL-Serie von 2021 und Marie Kreutzers kürzlich erschienenem Spielfilm "Corsage" arbeitet sich nun auch Netflix an Sisi ab. In der Serie "Die Kaiserin" stechen vor allem die Kostüme besonders ins Auge. Teil des Teams von Chefkostümbildnerin Gabriela Reumer waren Michel Mayer und Monica Ferrari mit ihrem Label Costumes Couture. Wie viel Freiheit ihnen gewährt wurde und welche Überraschungen sie bei ihren historischen Recherchen erlebten, erklären die beiden Doris Priesching und Michael Steingruber in der neuen Folge von "Serienreif". (red, 13.10.2022)



