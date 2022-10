Es ist deprimierend. Wir sind im dritten Corona-Herbst, und die Regierung nudelt ein drittes Mal herum. Praktisch alle Virologen und sonstige Experten sagen, dass das Anlegen von Masken ein einfaches und wirksames Mittel ist. Übrigens nicht nur gegen Corona, sondern auch gegen die jährliche Grippewelle, von der bisher schon zwei Jahre nichts zu spüren war.

Ein guter Teil der Bevölkerung legt die Masken nicht an, auch dort, wo es derzeit Pflicht ist. Foto: Veronika Huber

Aber die Leute legen die Masken nicht an. Korrektur: Ein guter Teil der Bevölkerung legt die Masken nicht an, auch dort, wo es derzeit Pflicht ist, vor allem in den Wiener Verkehrsbetrieben. Bei manchen hat man den Eindruck, dass es an jugendlicher Unbekümmertheit und/oder soziokulturellem Hintergrund liegt. Bei den meisten ist es aber wohl so, dass sie die Abwesenheit einer Maskenpflicht als offizielle Entwarnung verstehen.

Angesichts des Herumgeredes in der Regierung kann man das sogar glauben. Der Gesundheitsminister murmelt etwas von "noch einige Zeit die Entwicklung beobachten" und "die Entscheidung fällt bald", in Wirklichkeit wagt es die Regierung nicht, sich mit diversen Lobbygruppen ("der Handel") anzulegen. Die ÖVP steht auf der Bremse.

Eine klare Regelung, die auch nicht ständig ab- und angesetzt wird, würde wahrscheinlich sogar von den Leuten mehrheitlich angenommen werden. In geschlossenen Räumen mit vielen Menschen ist eine Maske vernünftig. Ist das so schwer? Für eine Schwachmatikerregierung offenbar schon. (Hans Rauscher, 12.10.2022)