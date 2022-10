Marco Rossi im Minnesota-Mittelpunkt. Zum 4:1 im Test gegen die Chicago Blackhawks steuerte er ein Tor und einen Assist bei, die Kollegen Mats Zuccarello (li.) und Kirill Kaprizov gratulierten. Foto: AP/Abbie Parr

Neun Scorerpunkte in sechs Tests sprachen für sich. Der Vorarlberger Marco Rossi stürmt ab sofort in der National Hockey League für Minnesota Wild. Rückschläge haben ihn stärker gemacht, er hat viel vor.

Marco, grüß dich, bitte nimm Platz." Marco Rossi tat, wie ihm geheißen, und setzte sich. Bill Guerin, der ihm gegenübersaß, machte ein ernstes Gesicht. Der Mann ist eine Eishockeylegende, hat 18 Saisonen in der National Hockey League (NHL) gestürmt, zweimal stand er als Stanley-Cup-Sieger ganz oben, 1995 mit den New Jersey Devils und 2009 mit den Pittsburgh Penguins. Nachdem er mit 40 Jahren seinen Rücktritt erklärt hatte, fuhr er als Assistant General Manager in Pittburgh zwei weitere Stanley-Cup-Erfolge ein. Seit 2019 ist er General Manager der Minnesota Wild, er war verantwortlich dafür, dass Rossi im NHL-Draft 2020 an neunter Stelle von Minnesota ausgewählt wurde. Von da weg sollten, bis es nun "Bitte nimm Platz" hieß, gut zwei Jahre vergehen.

Was Bill Guerin den Vorarlberger Rossi wissen ließ, konnte diesen nicht wirklich überraschen. Wie sehr Minnesota mit ihm zufrieden sei und dass er natürlich ein Leiberl habe für die Saison, jedenfalls für die Auftaktpartie gegen die New York Rangers am Donnerstag. Damit hatte Rossi rechnen können nach neun Punkten (zwei Tore, sieben Assists) in sechs Vorbereitungsspielen. "Du warst großartig, du hast dir das sehr verdient", bekam Rossi denn auch von Guerin zu hören. Der 21-jährige Stürmer ist Österreichs einziger NHL-Beitrag in dieser Saison, da Michael Raffl nach mehr als 600 Spielen in neun NHL-Jahren im Sommer bei Lausanne in der Schweiz unterschrieben hat.

Das große Bangen

In Minnesota sind alle Augen auf Rossi gerichtet. Sie haben ihm Zeit gegeben, Zeit, die er gebraucht hat. Eine Verletzung und vor allem eine Corona-Infektion bremsten ihn ein, eine Herzmuskelentzündung als Folge seiner Erkrankung ließ ihn sogar um die Karriere bangen. Bei Minnesotas Farmteam Iowa Wild in der American Hockey League (AHL) kam er wieder zu Kräften und zu Selbstvertrauen, im vergangenen Jänner debütierte er bereits in der NHL, doch nach zwei Partien musste der Center wieder nach Iowa zurückkehren, wo er mit 53 Punkten (18 Tore, 35 Assists) in 63 Spielen ausgezeichnet bilanzierte.

Nun will Österreichs größtes Eishockeytalent seit Thomas Vanek den nächsten Schritt tun. Er kann sich dabei einerseits durchaus an Vanek orientieren, immerhin hat der Steirer binnen vierzehn, großteils hervorragend dotierten, NHL-Saisonen mehr als tausend Spiele bestritten. 2007 war er Österreichs Sportler des Jahres, kurz zuvor hatte er in Buffalo einen 50-Millionen-Dollar-Vertrag für sieben Jahre unterschrieben.

Das große Ziel

Andererseits schweben Rossi größere Erfolge als Vanek vor, der mit Buffalo zwar im NHL-Semifinale (Conference-Finale) stand, aber nie wirklich in die Nähe des Stanley-Cups kam. "Ich will", sagte Rossi dem STANDARD während eines Trainingscamps in Österreich, "den Stanley-Cup gewinnen."

Marco Rossi ist sich sicher, dass er von den Rückschlägen profitiert hat. "Entscheidend ist, wie man mit Rückschlägen umgeht", sagt er. Und: "Aus Niederlagen kann man extrem viel lernen, mehr als aus Siegen", sagt er auch. Bald sollte er zweimal auch hierzulande live im TV zu sehen sein, schließlich überträgt Sky in dieser Saison nicht weniger als 300 NHL-Spiele, darunter die Wild-Partien am 22. Oktober (19 Uhr) gegen Boston und am 26. Oktober (1 Uhr) gegen Montreal.

Kein Henker

Mit Maßen von 1,77 Metern und ungefähr 85 Kilogramm zählt der Rankweiler Rossi nicht zu den Henkern in der NHL. Sein Eishockeyvorbild ist der ähnlich gebaute Russe Pawel Dazjuk, der nicht nur mit Detroit zweimal den Stanley Cup holte (2002, 2003), sondern auch Weltmeister (2012) und Olympiasieger (2018) wurde. Diesbezüglich ist Dazjuk für Rossi unerreichbar, den die Spielweise des nun 42-Jährigen stets fasziniert hat. "Dazjuk war offensiv wie defensiv super, in allen drei Dritteln eine Macht."

Genau dort will auch Marco Rossi hin, der bei all seinen individuellen Qualitäten (Speed, Stocktechnik, Schuss) ein Teamplayer ist und "jeden in meiner Linie stärker machen will". Gut möglich, dass Herr Rossi in Minnesota sein Glück nicht lange suchen muss. Seinen Platz hat er gefunden. (Fritz Neumann, 12.10.2022)