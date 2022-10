Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine Ende Februar hat der Westen in rasantem Tempo ein Sanktionspaket nach dem anderen geschnürt. Die Guthaben der russischen Zentralbank wurden eingefroren, der Export diverser Güter wie Flugzeugteile wurde untersagt, ebenso wurde der Import zahlreicher Produkte verboten. Russische Banken wurden aus dem internationalen Zahlungsverkehr ausgeschlossen. Daneben haben hunderte westliche Firmen freiwillig ihr Russland-Geschäft aufgegeben.

Die Folgen sind schwerwiegend für Russland, aber doch weniger dramatisch als gedacht. Im Februar wurde erwartet, dass die russische Wirtschaft bald kollabieren würde – davon ist nichts zu merken. Der Rubel ist stark, der russische Arbeitsmarkt bisher relativ stabil. Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat erst diese Woche seine Prognose für Russlands Wirtschaft 2022 derart stark nach oben korrigiert, dass ein Journalist der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass bei einer IWF-Pressekonferenz in Washington die Frage aufwarf, ob, wenn es so weitergehe, Russlands Wirtschaft nicht vielleicht sogar noch wachsen könnte.

Neues Sanktionspaket

So weit soll es nicht kommen, und das liegt auch an einem weiteren Sanktionspaket, das in weniger als zwei Monaten, am 5. Dezember, zu greifen beginnen wird. Dieses wird die Sanktionen gegen Russland nicht nur auf eine neue Stufe heben und erstmals direkt russische Energielieferungen einschränken – und zwar bei Öl. Der Plan, den die Europäer gemeinsam mit den Amerikanern ausgearbeitet haben, soll zusätzlich dafür sorgen, dass Russland sein Öl weltweit künftig nur noch mit großen Abschlägen verkaufen kann, die vom Westen vorgegeben werden.

Doch der Plan wirft viele Fragen auf und könnte den Ölpreis, der als Folge des Krieges zunächst rasant gestiegen, inzwischen aber wieder gesunken ist, erneut nach oben treiben. Das Embargo ist daher auch eines der großen Themen bei der Jahrestagung des IWF diese Woche in Washington.

Was ist genau geplant? Bereits im Juni wurde fixiert, dass ab dem 5. Dezember ein Einfuhrverbot für russisches Öl in der EU gelten wird, ab Anfang Februar gilt dies auch für raffinierte Erdölprodukte wie Diesel und Benzin. Nun haben die 27-EU-Länder ihre Abhängigkeit von russischem Öl seit Kriegsausbruch bereits deutlich reduziert. Im Laufe des Jahres sind die Einfuhren bis zuletzt um 1,4 Millionen Barrel am Tag (je 159 Liter) oder um gut 50 Prozent zurückgegangen. Für einige Mitgliedsländer wie Ungarn gibt es zudem Ausnahmen vom Embargo, sie dürfen Pipeline-Öl aus Russland weiterhin importieren.

Russlands Staatschef Wladimir Putin berät sich mit Vertretern der russischen Erdölindustrie. Die russischen Einnahmen aus Ölverkäufen sind seit dem Kriegsbeginn wegen der hohen Preise sogar gestiegen.

Doch laut Zahlen der EU-Kommission soll das Embargo 90 Prozent des bisher gelieferten Öls aus Russland umfassen. Und noch immer kommen beträchtliche Mengen an Öl aus dem Land nach Europa: 1,4 Millionen Barrel am Tag müssen ersetzt werden, wenn das Embargo ab Dezember greift, rechnete die Internationale Energieagentur unlängst vor. Ob das gelingen kann? Möglich, aber es ist alles andere als sicher, sagt Helima Croft, Rohstoffexpertin der Royal Bank of Canada, dem STANDARD. Dafür müssen ölexportierende Länder wie die Emirate ihre Ausfuhren nach Europa deutlich anheben und im Gegenzug weniger ihrer Produkte im asiatischen Wirtschaftsraum verkaufen.

Hier kommt der zweite Teil der Sanktionen ins Spiel. Damit diese Rechnung aufgeht und arabische Staaten mehr in Europa verkaufen, müsste zusätzliches russisches Öl dafür stattdessen in Asien landen. An dieser Stelle greift die erwähnte Preisobergrenze.

Russlands Öl soll fließen – aber zu begrenztem Preis

Im Juni hatte die EU fixiert, dass Versicherungen und Reedereien aus Europa russisches Öl ab Dezember nicht mehr transportieren sollen. Nicht zuletzt auf Druck der USA soll das Regime gelockert werden, ehe es greift: Statt eines Totalverbots sollen die Dienstleistungen der Europäer erlaubt bleiben, aber nur, wenn russisches Öl unterhalb einer bestimmten Preisgrenze verkauft wird. Wenn russisches Öl nach China, Indien oder in einen anderen Drittstaat kommt, dann also nur mit einem Abschlagpreis. Drittländer werden in diesem Regime zu nichts verpflichtet.

Die große Frage, wenn das Preislimit kommt: Wird Russland weiterhin Öl verkaufen? Foto: Reuters

Das Modell soll so funktionieren: Wenn eine Raffinerie in Indien oder Indonesien russisches Öl einkauft und dieses mit einem griechischen Tanker transportieren lässt, müsste die Raffinerie den Griechen zusagen, sich an die Preisobergrenze zu halten. Aus Sicht der Schöpfer der Preisobergrenze würde das System dazu führen, dass Raffinerien gegenüber Russland Druck aufbauen und sagen, ihnen bliebe nichts anderes übrig, als das Öl zu dem festgelegten Preis zu kaufen. Aktuell notiert russisches Öl der Sorte Urals bei einem Preis von 79 Dollar je Fass. Die Preisobergrenze könnte bei 40 bis 60 Dollar liegen.

Nicht genügend Schiffe

Dieser Mechanismus soll die Erdöleinnahmen Russlands zurückdrängen. Zugleich wollen die Amerikaner und Europäer sicherstellen, dass der Erdölmarkt keinen tiefen Schock erleidet. Europäische Dienstleister beherrschen den Markt für Versicherungen der Schiffe, und es gibt ohne sie auch nicht genug Schiffe, um russisches Öl zu transportieren. Vor allem griechische Reedereien gehören zu den großen Playern, sagt Rohstoffexpertin Croft.

Bei einem Totalverbot europäischer Dienstleistungen wären drei Millionen Barrel Öl am Tag vom Weltmarkt verschwunden gewesen, was zu einem globalen Preisauftrieb geführt hätte. Mit der Preisobergrenze soll garantiert werden, dass Russlands Öl am Markt bleibt.

Die Obergrenze soll so hoch angesetzt werden, dass auch Russland Interesse hat, Öl weiterhin zu exportieren, heißt im US-Finanzministerium.

Protestplakat einer NGO in Brüssel gegen Ölgeschäfte mit Russland. Foto: Reuters

Doch an dieser Stelle beginnen die Schwierigkeiten mit dem Plan: Russland droht damit, an Abnehmer, die sich an die Preisobergrenze halten, kein Öl zu verkaufen. Als Reaktion könnte Moskau auch seine Gaslieferungen nach Europa weiter drosseln. In der Folge soll vor allem in Deutschland Nervosität herrschen. Obwohl die Preisobergrenze bald greifen soll, gibt es noch keine Einigung innerhalb der Gruppe der sieben wichtigsten Industrieländer, wie hoch der Preis sein soll. Dem Vernehmen nach fürchten die Deutschen, dass das System scheitern könnte.

Laut Rohstoffexpertin Croft hat die Preisobergrenze auch weitreichende Folgen für arabische Länder: Aus deren Sicht setzt hier nämlich erstmals eine Gruppe von Erdöleinkäufern ein Preislimit durch. Was, wenn das Modell Schule macht? Somit bringt der Plan auch Spannungen mit der Opec.

Sollte Russland seine Ölexporte einschränken, hätte das weitreichende Folgen. Der IWF prognostiziert für 2023 nur ein Wachstum der Weltwirtschaft um 2,7 Prozent. Sollte der Ölpreis wieder zulegen als Folge eines Schocks, könnte dies das Wachstum auf 2,2 Prozent drücken, sagt IWF-Chefökonom Pierre-Olivier Gourinchas. Der Ausgang des Experiments mit der Preisobergrenze bleibt ungewiss. (András Szigetvari, 13.10.2022)