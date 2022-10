19.40 REPORTAGE

Re: Neue Lust auf gutes Fleisch – Wenn das Tierwohl im Mittelpunkt steht Immer mehr Bäuerinnen und Bauern stellen das Tierwohl in den Mittelpunkt ihrer Landwirtschaft. Gutes Fleisch muss nicht unbedingt bio sein. Neue Haltungsformen zeigen, wie es Schweinen, Rindern und Hühnern besser gehen kann. Bis 20.15, Arte

20.15 EDITH PIAF

La vie en rose (La Môme, F 2007, Olivier Dahan) Das kurze Leben der Chansondiva Edith Piaf war von vielen Verlusten geprägt. Die kleine, energische Frau mit der starken Stimme schaffte den Sprung vom Zirkus- und Straßenleben zum gefeierten und exzessiv feiernden Weltstar. Der Tod ihrer großen Liebe – des Boxweltmeisters Marcel Cerdan – läutete ihren Verfall ein. Marion Cotillard erhielt für die Rolle der Piaf einen Oscar. Bis 22.25, RBB

20.15 MODEWELT

Felix Hutt Investigativ: Mode. Macht. Missbrauch: Das skrupellose Geschäft mit jungen Models Magersucht, Sexismus und Ausbeutung sollen die Branche beherrschen. Was ist dran an diesen Vorwürfen? Reporter Felix Hutt taucht selbst für ein Jahr in die Modelwelt ein. In Extra Spezial: Die Sucht nach Schönheit dreht sich um 22.35 Uhr alles um den vermeintlich perfekten Körper.

Bis 0.00, RTL

20.15 REPORTAGE

Arme Mittelschicht: Die Angst vor dem sozialen Abstieg Die Reportage geht der Abstiegsangst auf den Grund. Bis 21.20, Puls 4

20.15 GRÜNE OASEN

Ökosystem Garten – wie Mensch und Natur profitieren In Pandemie- und Krisenzeiten erfreut sich der Garten neuer Wertschätzung. Das Ökosystem schützt auch die Artenvielfalt und entlastet das Klima.

Bis 21.00, 3sat

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz Gericht: Streitbare Damen In dieser Sendung geht es um ältere Damen, die mit der Obrigkeit in Konflikt geraten sind. Wie zum Beispiel Frau R., die mit zahlreichen Chihuahuas in Niederösterreich lebt. Der Amtstierarzt hat ihr allerdings die Hundehaltung wegen angeblicher Missstände verboten. Bis 22.00, ORF 2

22.20 DOKUMENTATION

Alices Buch: Wie die Nazis das Kochbuch meiner Großmutter raubten Princeton-Historikerin Karina Urbach will das Geheimnis ihrer Großmutter Alice Urbach ergründen. In den 30er-Jahren war ihre Großmutter in Wien als Starköchin tätig, doch unter den Nazis verlor sie die Rechte an ihrem Best sellerkochbuch und musste flüchten. Deutsche Verlage haben bis weit nach dem Krieg mit gestohlenen Büchern Geld verdient – ein Verbrechen, das bisher nicht untersucht wurde. Bis 23.15, Arte

23.45 DISKUSSION

Talk im Hangar: Herbst-Welle – Neue Runde im Corona-Karussell? Bei Michael Fleischhacker diskutieren Gesundheitswissenschafter Martin Sprenger, Allgemeinmediziner Oliver Abbushi, Internistin Lea Verner und Medizinstatistiker Gerd Antes. Bis 1.00, Servus TV