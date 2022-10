Shervin Hajipour schrieb "Baraye", distanzierte sich jedoch unter Zwang davon. Foto: Khaled DESOUKI / AFP)

Um des Tanzens auf der Straße willen, wegen der Angst beim Küssen, für meine Schwester, deine Schwester, unsere Schwestern, wegen der Scham, kein Geld zu haben: Baraye (für, wegen, um ... willen) heißt das Lied, das das Gefühl der Iranerinnen und Iraner wiedergibt, die seit Mitte September für ihre Rechte demonstrieren. Bis die Behörden den Singer-Songwriter Shervin Hajipour dazu zwangen, Baraye von seinem Instagram-Kanal zu nehmen, wurde es gut 40 Millionen Mal aufgerufen. Danach wurde der Song wohl noch populärer.

Der Text von Baraye, das am 28. September erstmals veröffentlich wurde, ist eine Sammlung von kurzen Slogans der Protestierenden, ein Dokument des schweren Unbehagens der iranischen Gesellschaft, ihres Leidens an Ungerechtigkeit und Unfähigkeit. Korruption und Armut kommen genauso vor wie der katastrophale Zustand der Umwelt und anderes Staatsversagen. "Wegen des aufgezwungenen Paradieses" lässt eine besondere Saite anklingen: die islamische Ordnung, die ihr Symbol nach außen in der weiblichen Kleidung der Islamischen Republik gefunden hat: "Für das Mädchen, das ein Bub sein will."

Aber auch an die Flüchtlingskinder aus Afghanistan, die schlecht gebauten Häuser, die ihre Bewohner unter sich begraben (ein Vorfall in Abadan im Mai), oder an den vom Aussterben bedrohten asiatischen Geparden wird erinnert.

Erzwungene Distanzierung

Geht es nach den Fans von Hajipour, würde dem Song die Zeile "wegen Geständnissen unter Zwang" hinzugefügt werden. Denn der 25-jährige Komponist und Autor aus Mazandaran im Nordiran hat sich inzwischen zumindest vom Gebrauch von Baraye distanziert. Nicht freiwillig, so viel ist klar: Er wurde festgenommen, und nach seiner Freilassung auf Kaution setzte er eine Instagram-Botschaft ab, in der er sein Bedauern darüber ausdrückte, dass sein Lied von gewissen Leuten im Ausland – mit denen er nichts zu tun habe – "politisch unangemessen" eingesetzt werde. Er wolle kein Spielball für jemanden sein, der nicht "an mich, an euch oder an dieses Land" denke.

Das ist genau die Linie des Regimes, mit der es diese und frühere Proteste durchzutauchen versucht: mit etwas Verständnis für die Unzufriedenheit der jungen Menschen und gleichzeitiger Denunziation von Regimekritik als Landesverrat. Dabei gibt gerade Baraye eine fast intime Konversation von Menschen untereinander wieder, die einfach nicht mehr können. (Gudrun Harrer, 12.10.2022)