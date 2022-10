Eine richtige Diagnose braucht Zeit und Aufklärungsarbeit – was Patientinnen zu einem Minusgeschäft für jeden Kassenarzt macht

Tausenden Frauen in Österreich wurde eine schadhafte Verhütungsspirale eingesetzt – und das auch noch zwei Jahre nachdem das Problem bekannt geworden war. Die Seitenarme der fehlerhaften Spirale können in der Gebärmutter unbemerkt abbrechen. Die Folge: Bis zu 19.000 Frauen leiden hierzulande unter erheblichen Schmerzen, inneren Blutungen oder haben keine wirksame Verhütung. Die offizielle Meldung dazu kam in Österreich Jahre zu spät und wurde auch nicht aktiv verbreitet.

Frauengesundheit wird in Österreich nicht ernst genommen. Foto: imago images/Panthermedia/AndreyPopov

Dieser Skandal ist symptomatisch dafür, wie man in Österreich mit Frauengesundheit umgeht: Sie wird nicht ernst genommen.

Das beginnt schon mit der Aufklärung in der Schule. Werden pubertierende Buben gefragt, was Menstruation ist, kann als Antwort schon mal "Selbstbefriedigung" kommen. Die Sexualpädagogik findet sich zwar in den Lehrplänen, trotzdem gibt es keinen Fokus auf Zyklus, Periode und Monatshygiene. 50 Prozent der jugendlichen Mädchen und 80 Prozent der Buben wissen nicht, wie lange ein durchschnittlicher Menstruationszyklus dauert. Diese schlampige Aufklärung führt dazu, dass selbst erwachsene Frauen oft nicht ausreichend informiert sind – von den Männern ganz zu schweigen.

Minusgeschäft

Das gilt auch für viele andere frauenspezifische Probleme. Eine von zehn Frauen in Österreich leidet unter Endometriose – und trotzdem kennen wenige die Krankheit. Die Patientinnen haben oft schmerzhafte Wucherungen im Bauchraum, dennoch bekommen viele erst nach einer jahrelangen Ärzte-Odyssee eine Diagnose. Denn ihnen wird gesagt, kaum erträgliche Regelschmerzen, Verdauungsprobleme oder Schmerzen beim Sex seien doch normal. Eine richtige Diagnose braucht nämlich Zeit und Aufklärungsarbeit – was diese Patientinnen zu einem Minusgeschäft für jeden Kassenarzt macht. Sogar im Medizinstudium wird die Krankheit erst seit wenigen Jahren behandelt – aber noch lange nicht in jeder Arztpraxis.

Hinzu kommt, dass Frauengesundheit immer noch ein viel größeres Tabuthema ist, als man meinen sollte. Da kann es viel Überwindung kosten, sich einem Arzt oder einer Ärztin anzuvertrauen. Folgt dann ein "Stellen Sie sich nicht so an" als Antwort, ist es ein vernichtender Schlag ins Gesicht jeder Frau.

Dass man im Jahr 2022 als Frau in Österreich nicht einmal ernst genommen wird, wenn es um den eigenen Körper geht: Das ist der eigentliche Skandal. (Mirjam Saleh, 12.10.2022)