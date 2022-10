Muharem Huskovic Foto: REUTERS/Pablo Morano

Wien – Hiobsbotschaft vom Verteilerkreis am Abend vor dem Schlagerspiel in der Conference-League gegen Villarreal: der Austrianer Muharem Huskovic wurde am Mittwochabend in einen Verkehrsunfall verwickelt und dabei offensichtlich schwer verletzt. Der 19-jährige Stürmer befindet sich im Landesklinikum Baden auf der Intensivstation, schwebe aber nicht in Lebensgefahr, wie die Austria in einer Aussendung mitteilte.

Huskovic hatte erst am Sonntag mit seinem Treffer im Derby gegen Rapid für Aufsehen gesorgt. (red, 12.10.2022)