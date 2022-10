in Wien steigt das feministische Kunstfestival Tashweesh, "Kiefern" heißt es am Wochenende in Linz

Wenn auf den Modelaufstegen von Chanel oder Fendi raue, experimentelle Avantgarde-Musik zu hören ist, dann hat das die Komponistin Lafawndah aus Frankreich zu verantworten. Sie verspricht energiegeladene Live-Sets mit Schlagzeug und Gitarre – und sorgt als Headlinerin des Tashweesh-Sounds für eine elektrisierende Atmosphäre. Foto: Claire Arnold

Freitag, 14.10.

Alles Gute an den Ponyhof in Wien, der sich mit beliebten DJs des bouncy, schnörkeligen Bum-Bum wie Mareia (Kollektiv Heimlich) oder Lenia (Gassen aus Zucker) den passenden Sound für den Geburtstag einlädt. Zu jenem Sound passt auch das "Worldtrash Wohnzimmer", welches sich im Loft in Wien einfindet – mit Disco bis Dark Disco von den female DJ-Newcomerinnen des vergangenen Workshops. Vier Kollektive aus Wien und Innsbruck treffen sich im Westen im Sillwerk zur "Grauzone" für eine Technonacht. Und Camo & Krooked sind im Orpheum Graz, mein Herz hüpft!

Samstag, 15.10.

Zum Abschluss des feministischen Kunstfestivals Tashweesh wird in der Halle G im MQ zu Lafawndah, Liliane Chlela, Tony Renaissance, DJ Diamond und Lucia Kagramanyan abgeravt. Zu erwarten ist "ein Resonanzraum für feministische Utopien voller tanzbarer Störgeräusche: Bei über 160 BPM". Für alle: Das ist richtig schnell und ermöglicht, sich beim Tanzen von aller Wut in jenen Zeiten zu befreien, denn "Tashweesh Sounds knüpft Avant-Pop und rituelle Clubmusik auf träumerische Glitchgeräusche".

Ravige Basslines treffen beim Event "Kiefern" in der Linzer Kapu auf scharfe High-Hats und schallende Breaks, denn das "Redivider"-Kollektiv wurde von David Krieger eingeladen, top! Anders klingt Martha Van Straaten, eine bekannte DJ aus Berlin, die treibend entschleunigende Musik aka Downtempo als Booster für den Tanz in die Stratosphäre spielt. Sie bespielt die angesagten Clubs und Festivals und ist auch in Wien eine gerngesehene Gästin bei "Salon Magika" im Werk.

"DJs on Vinyl, Oldschool Techno bis 1994" – alles, das den Rave bis zu meiner Geburt geebnet hat, erwartet uns in der Fluc Wanne. Tina 303 oder Pulsinger sind im Line-up zwei jener Namen, die ihn in Wien ans Licht gebracht haben. Wenn Sie Bock auf Frischfleisch (im DJ-Sinne) haben, könnte auch unser einjähriges Baby interessant sein: The Queer Gaze feiert #expressyourself seit zwölf Monaten und lädt alle Fashionistas, Draqs, Queers and Allies dazu ein, sich zu zeigen, wie es sonst oft unerwünscht ist: Dessous, Lieblings-PJ, Jogger. Alles – außer Grapschen – erlaubt. (Nadine Cobbina, 14.10.2022)