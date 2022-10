Es muss nicht immer Hund oder Katze, Kleintier, Reptil oder Vogel sein: Unter bestimmten Umständen eignet sich auch ein Pferd als Haustier – natürlich nur im weitesten Sinne des Wortes. Als landwirtschaftliche Nutztiere werden diese aktuell kaum noch gehalten, eher kommt man auf die Idee, sich ein eigenes Pferd zuzulegen, wenn man eine Affinität zum Reitsport hat. Pferd ist übrigens nicht gleich Pferd – es gibt weltweit rund 200 Rassen dieser Huftiere.

Faszination fürs Pferd: Können Sie das nachvollziehen? Foto: Getty Images/ridvan_celik

Ein Tier für das größere Geldbörsel

Preisgünstig ist ein solches Haustier natürlich nicht gerade. Ein Pferd zählt tatsächlich zu den teuersten Tieren, die man sich anschaffen kann. Wie der österreichische Pferdebedarfsfachhändler Equus Vitalis vorrechnet, schlägt schon der käufliche Erwerb des Tieres mit mehreren Tausend Euro zu Buche, für die benötigte Grundausstattung fallen noch einmal mehrere Tausend Euro an. Monatliche Fixkosten für Futter und Co belaufen sich auf mehrere Hundert Euro – und bei diesen bleibt es nicht. Hinzu kommen, so man nicht selbst einen Stall besitzt, Aufwendungen für die Stallmiete, aber auch für Hufschmied, Tierarzt und vieles mehr. Und will man sein eigenes Pferd nicht nur pflegen und bewundern, sondern tatsächlich auch reiten, fallen je nach Intensität, mit der man sein Hobby pflegt, zusätzlich Kosten an – von den Reitstunden bis zu den Turnierkosten, für Pferdeanhänger, Physiotherapie und vieles mehr. Somit kommt das Halten eines Pferd ausschließlich für jene infrage, die das nötige Kleingeld besitzen. Ein Pflegepferd, das jemand anderer besitzt, nur zu versorgen, kann eine eher leistbare Alternative sein. Es gibt auch die Möglichkeit einer Reitbeteiligung.

Abgesehen von den Kosten ist die Pferdehaltung auch sehr komplex und eine riesige Verantwortung. Pferde sind hoch sensible Tiere mit empfindlichem Magen-Darm-Trakt, brauchen viel Bewegung und Platz, dazu auch Beschäftigung, selbst wenn man das Tier nicht reitet.

Der (Alb-)Traum vom Pferd

Trotz alledem ist es für so manche Menschen ein absoluter Traum, ein eigenes Pferd zu besitzen. Pferde faszinieren mit ihrer imposanten Erscheinung, man assoziiert mit ihnen Stärke und Souveränität, je nach Charakter große Ruhe oder ausgeprägtes Temperament. Die Innigkeit, die Pferdefans mit ihren Tieren erleben, steht jener zu anderen Haustieren um nichts nach. Und reitet man, wird die Bindung zwischen Mensch und Tier als viel stärker erlebt, wenn man auch die primäre Bezugsperson dies Tieres ist. Natürlich gibt es auch Gegenstimmen in Sachen Pferdehaltung zwecks Reitsport: Tierschutzorganisationen wie Peta und Co stehen dieser sehr ablehnend gegenüber und sehen die Tiere als vom Menschen ausgebeutet und als Sportgeräte missbraucht.

Wie stehen Sie zur Pferdehaltung?

Haben Sie ein eigenes Pferd, oder gehen Sie regelmäßig reiten – und worin besteht für Sie der Reiz daran? Was sind die größten Herausforderungen, was die größten Freuden am Pferd? Oder können Sie damit gar nichts anfangen und haben keinerlei Bezug zu diesen Tieren? Berichten Sie im Forum! (Daniela Herger, 14.10.2022)