Dominik Wlaznys Bundespräsidentschaftswahlkampf bot eher "heiße Luft" als konkrete Lösungen, sagt der Zivildiener und Ex-Schulsprecher Christoph Bartos im Gastkommentar.

Dominik Wlazny, Gründer und Kandidat der Bierpartei. Foto: Reuters / Lisa Leutner

"Dominik Wlazny war die durchaus positive Überraschung dieses an Skurrilitäten und Absurditäten wahrlich nicht armen Wahlkampfs. Mehr noch: Man muss Wlazny dankbar sein", kommentiert der STANDARD. Muss man das? Wlazny ist Dritter! Ein Newcomer, einer, der die Jugend versteht (20 Prozent bei den unter 29-Jährigen). Doch hat er wirklich "die These widerlegt, dass sich junge Menschen von Politik und Politikern höchstens noch punktuell ansprechen lassen"?

Ein Inhaltswahlkampf?

Mit seiner Kampagne "Red'ma drüber" wollte Wlazny schon früh Themen setzen, die eigentlich nichts mit dem Bundespräsidentenwahlkampf zu tun hatten. Wlazny: "I hab mi deswegen hingsetzt und mit am Stift auf an Zettel Themen aufgschrieben, die mir wichtig sind [...]". Er thematisiert die Probleme Kinderarmut, Armutsgefährdung, Gewalt(-Schutz), Qualifikationen von Ministerinnen und Ministern, Gender-Pay-Gap, Tierhaltung und die Klimakrise.

Doch wie neu sind diese Themen wirklich? Wer Schlagwörter wie diese in der APA-OTS-Suchmaschine oder in der des STANDARD sucht, dem fällt auf, dass Wlazny hier das Rad nicht neu erfunden hat. Der Großteil der Themen – mit Ausnahme der Eignungstests für Ministerinnen und Minister und Klimakrise – gibt es schon länger als den Euro. Die lange Existenz dieser Probleme zeigt doch die Relevanz, könnte man meinen.

Der Problemlöser?

Auf der offiziellen Seite der Kampagne finden sich unter dem Punkt "Themen & Inhalte" genau 154 Wörter. Zum Vergleich: Eine durchschnittliche vorwissenschaftliche Arbeit – ein Teil der AHS-Matura – umfasst 40-mal mehr Inhalt als alle "Themen & Inhalte" des Drittplatzierten! Auch hier konnte man ein Gegenargument finden: "Qualität vor Quantität". Von diesen zwölf Sätzen handelt es sich bei mehr als der Hälfte allerdings um offene Fragen.

Plakate sind das eine, aber er hat ja auch in vielen Interviews Themen setzen können. Für Wlazny ging es zwölf Tage vor der Wahl in das von einem Mitkandidaten so bezeichnete "Gefängnisverhör" durch Armin Wolf in der ZiB2, in jenem er live den illegalen Konsum von Cannabis bestätigte, eine falsche Aussage über den Amtsinhaber machte (Fall Tina) und einen Eignungstest für Ministerinnen und Minister ohne irgendeine inhaltliche Ansage forderte.

"Reicht plötzlich Unabhängigkeit, die man auch als Unerfahrenheit sehen könnte, für die Bundespräsidentschaft?"

Für Wlazny galt wie für alle anderen Gegenkandidaten Alexander Van der Bellens das Leitmotiv: "nicht Teil der 'Elite' zu sein". Doch reicht plötzlich Unabhängigkeit, die man auch als Unerfahrenheit sehen könnte, für das Amt des Bundespräsidenten? Statt als schwach wurde Wlaznys Auftritt eher als "entzückend" gefeiert. Wäre das bei einem konservativen Kandidaten genauso gewesen? Die Kampagne Wlaznys bot im Großen und Ganzen eher "heiße Luft" als konkrete Lösungen.

"Er war ein Motor der Demokratie und hat junge Menschen zur Wahlurne gebracht."

Eines jedoch kann man Wlazny nicht absprechen: Er war ein Motor der Demokratie und hat junge Menschen zur Wahlurne gebracht. Als tendenziell "linker" Kandidat konnte Wlazny laut der Sora-Wählerstromanalyse auch Wählerinnen und Wähler des "rechten" Spektrums erreichen. Im Vergleich zu der Nationalratswahl 2019 erhielt Wlazny sogar mehr "FPÖ-Stimmen" als von damaligen Nichtwählerinnen und Nichtwählern. Wlazny konnte sich auch dank der "FPÖ-Stimmen" den Stockerlplatz krallen.

Was bleibt?

Was bleibt vom Bundespräsidentschaftskandidaten Wlazny? "Auf Tiktok war er der Kandidat der Herzerln, seine Straßenwahlkämpfe hatten oft etwas von Rockkonzerten – Austrorock halt, vielleicht auch Punk, aber immerhin. Sein kokett verschämtes Geständnis im ZiB 2-Interview, er habe vielleicht doch zweimal in seinem Leben Gras geraucht, ging viral […]." Wenn das reicht, damit jede fünfte Wählerin, jeder fünfte Wähler unter 29 ein Kreuz bei Wlazny macht, ist das demokratiepolitisch gesehen sehr kritisch zu beurteilen.

Doch wer ist zu kritisieren? Jene, die es nicht besser kennen, oder jene, die es nicht besser machen? Wenn Authentizität, frischer Wind und Interesse für die Jugend reicht, solche Ergebnisse zu erzielen, müssen sich alle derzeitigen Parteichefinnen und Parteichefs große Sorgen um ihre Zukunft machen. Denn was kommt dann als Nächstes? Kandidaten, die betrunken vulgäre Videos aufnehmen, oder Kandidaten, die aus Comicbüchern lesen? Wir müssen aufpassen, wie sich unsere Politik derzeit verändert! Denn: Spaß ist gut, aber Inhalte sind besser! (Christoph Bartos, 14.10.2022)