Innsbruck – In Tirol thematisiert eine Aktion für Kunst im öffentlichen Raum unter dem Titel #EtwasLaeuftFalsch mit einer landesweiten Plakatkampagne das Thema Gewalt gegen Frauen. Doch nicht alle der fünf Sujets, die von der Wiener Autorin und Cartoonistin Stefanie Sargnagel, Aldo Giannotti und Kateřina Šedá stammen, werden von den beauftragten Unternehmen affichiert, berichtete die "Tiroler Tageszeitung" ("TT") am Donnerstag. Eines sei etwa "zu explizit". Sargnagel zeigte sich irritiert.

Auf einem Plakat von Giannotti ist ein gezeichneter Penis zu sehen mit der Frage "Rechtfertigt das deine Gewalt?". Laut den Initiatorinnen und Initiatoren werde das Nicht-Plakatieren mit dem Schutz von Kindern argumentiert. Dafür zeigte Sargnagel laut "TT" wenig Verständnis, weil dann müsste man ja derartige Motive auch aus Kinderbüchern verbannen.

Nur zwei Plakate werden gezeigt

Auch ihre eigenen Werke, auf denen "Im Märchen tötet der Prinz den Drachen. In Tirol seine Ex." und "Alle töten ihre Frauen, niemand tötet seinen Chef." zu lesen ist, werden verweigert. Ersteres wegen "Diskriminierung von Tirolern" und Letzteres wegen "Gewaltaufrufen gegen Chefs", schrieb sie auf ihrem Instagram-Kanal. Der Verkehrsverbund Tirol (VVT) zeigt beispielsweise nur zwei Plakate in den Öffis, alle fünf sind nur im Kundencenter zu sehen.

Dass die Motive irritieren und polarisieren, sei auch beabsichtigt, erklärte Initiatorin Veronika Burtscher. Kunst soll hier eine Diskussion über die steigende Zahl an Frauenmorden und strukturelle Gewalt anstoßen. Die Arbeiten sind in Zusammenarbeit mit der Plattform Lungomare Bozen und dem Frauenzentrum Osttirol, Mannsbilder Tirol und Frauen gegen VerGEWALTigung entstanden und wurden gemeinsam ausgewählt. (APA, 13.10.2022)