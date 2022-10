Daniel Russel, Vizepräsident für internationale Sicherheit und Diplomatie am Asia Society Policy Institute, warnt in seinem Gastkommentar vor der Atombombendrohung durch Nordkorea.

Sorgenvoll im Blick: Auf einem Bildschirm in einem Bahnhof in Seoul (Südkorea) ist der Flug einer nordkoreanischen Rakete zu beobachten. Foto: Reuters/KIM HONG-JI

Vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine, den Spannungen um Taiwan und der sich verschärfenden Rivalität zwischen den USA und China bahnt sich eine neue geopolitische Krise an. Laut Warnungen der Geheimdienste bereitet sich Nordkorea nach einer dreijährigen Pause bei den nuklearen Provokationen auf einen möglichen siebenten Atomtest vor – möglicherweise noch vor den US-Zwischenwahlen am 8. November.

Vor fünf Jahren sah sich die Welt mit der Aussicht auf "Feuer und Zorn" konfrontiert, als der nordkoreanische Diktator Kim Jong-un und der damalige US-Präsident Donald Trump einander gegenseitig mit einem Atomkrieg drohten. Es folgte ein Scheinfrieden, als Kim mit mehreren führenden Politikern der Welt zusammentraf, um im Gegenzug für vage Versprechen, Teile seines Atomprogramms zurückzuschrauben, Sanktionserleichterungen zu erhalten.

Beachtliches Arsenal

Als Kim Anfang 2018 seine diplomatischen Bemühungen aufnahm, hatte er seine Absicht bekundet, die nuklearen Fähigkeiten des Nordens zu erweitern, und er hat sein Wort gehalten. Kims Arsenal umfasst inzwischen schätzungsweise 50 Atomwaffen. Darüber hinaus stellte Kim 2020, kurz nach dem Test eines neuen Typs von U-Boot-gestützten ballistischen Raketen, bei einer nächtlichen Militärparade, mit der er die beeindruckenden Waffen des Regimes präsentieren wollte, eine massive neue Langstreckenrakete vor. Im folgenden Jahr meldete die Internationale Atomenergiebehörde, dass Nordkorea die Plutoniumanreicherung wieder aufgenommen hatte. Kurz darauf wurden Langstrecken-Marschflugkörper und eine neue nuklearfähige Hyperschallrakete getestet.

"Kims Verhalten spiegelt seine unerschütterliche Entschlossenheit wider, als Führer einer Atommacht – wenn auch widerwillig – akzeptiert zu werden, ähnlich wie die internationale Gemeinschaft Pakistan oder sogar Indien akzeptiert hat."

In diesem Jahr hat Nordkorea bisher mehr als 40 ballistische Raketen abgefeuert, auch während des Besuchs von US-Vizepräsidentin Kamala Harris in Japan und Südkorea im vergangenen Monat, und hat damit gegen die Resolutionen des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen verstoßen. Eine Rakete flog über Japan. Außerdem hat das Regime die illegale Wiederaufbereitung von Plutonium in seiner Anlage in Yongbyon wieder aufgenommen: Auf Satellitenbildern sind Bauarbeiten auf seinem Atomtestgelände Punggye-ri zu erkennen, was die Befürchtung verstärkt, dass ein siebenter Atomtest unmittelbar bevorstehen könnte.

Kims Entschlossenheit, sein Atomwaffenarsenal zur Einschüchterung seiner Feinde einzusetzen, sowie die sich infolge des Krieges in der Ukraine verändernde geopolitische Landschaft erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass Nordkorea seine "Feuer und Wut"-Haltung wieder aufnimmt. Die Bedrohung für die Stabilität der Region und die globale Sicherheit ist ernst.

Denuklearisierung jemals ernst gemeint?

Es ist unklar, ob Kim oder seine Vorgänger – sein Vater Kim Jong-il und sein Großvater Kim Il-sung, der Gründer des Regimes – es mit der Denuklearisierung jemals ernst meinten. Dennoch haben die Vereinigten Staaten und andere Regierungen jahrzehntelang vergeblich versucht, Nordkorea durch eine Kombination aus Druck, Sicherheitsgarantien und wirtschaftlichen Anreizen zur Aufgabe seines Atomwaffenprogramms zu bewegen.

Die Staats- und Regierungschefs der Welt sollten Kim glauben, wenn er sagt, dass Nordkoreas nukleare Fähigkeiten das "vertrauenswürdige Schild" und "geschätzte Schwert" des Landes seien und dass er sie niemals aufgeben werde. Bei der Ankündigung eines neuen Gesetzes, das einen Nuklearschlag erlaubt, falls eine ausländische Macht versucht, ihn zu entmachten, erklärte Kim letzten Monat, dass sein Regime "niemals eine seiner Atomwaffen aufgeben" werde. "Es gibt absolut keine Denuklearisierung, keine Verhandlungen und keine Druckmittel, die in diesem Prozess ausgehandelt werden könnten", sagte er.

Kims Verhalten spiegelt seine unerschütterliche Entschlossenheit wider, als Führer einer Atommacht – wenn auch widerwillig – akzeptiert zu werden, ähnlich wie die internationale Gemeinschaft Pakistan oder sogar Indien akzeptiert hat. Aber er hat Nordkoreas früheren "Action for Action"-Ansatz aufgegeben – den schrittweisen Tausch von Sanktionserleichterungen gegen Einschränkungen seiner nuklearen Aktivitäten. Infolgedessen hat er die wiederholten Bemühungen der Regierung von Joe Biden um eine Wiederaufnahme der Denuklearisierungsgespräche nicht einmal zur Kenntnis genommen.

Klarer Fehlstart

Stattdessen fordert Kim, dass die USA ihre Streitkräfte aus Südkorea und strategische Ressourcen aus der Region abziehen – ein klarer Fehlstart. Als Nächstes wird Nordkorea höchstwahrscheinlich Gespräche mit den USA über eine Verringerung der Atomwaffen fordern, als Zeichen dafür, dass es endlich als nuklear gleichwertiger Partner und nicht als Schurkenstaat anerkannt wird.

Kim wird wahrscheinlich auch versuchen, die diplomatischen Schwierigkeiten der USA mit Russland und China auszunutzen. Das Regime der Kims beherrscht seit langem die Kunst, Meinungsverschiedenheiten zwischen den Großmächten zu seinem Vorteil zu nutzen. Nach dem Ende des Kalten Krieges hatte das Regime jedoch nur begrenzte Möglichkeiten an dieser Front, da die Beziehungen der USA zu Nordkoreas wichtigsten Schutzherren – China und Russland – im Allgemeinen positiv waren.

"Xi und Putin umwerben die Gegner des Westens, statt sie zu bestrafen."

Doch die rasche Verschlechterung der Beziehungen zwischen den USA und Russland sowie zwischen den USA und China hat das Spiel verändert. Die strategische Allianz zwischen dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin hat dafür gesorgt, dass sich keiner von beiden mit dem Westen verbünden würde, um Kim zu disziplinieren. Derzeit umwerben Xi und Putin die Gegner des Westens, statt sie zu bestrafen. Und während seine Gönner jegliche Maßnahmen gegen Nordkorea im UN-Sicherheitsrat blockieren, kann Kim seine nuklearen Ambitionen ungehindert verfolgen.

Rhetorik und Realität

Prinzipiell lehnen sowohl China als auch Russland das nordkoreanische Atomprogramm ab. Die chinesische Führung wurde von der Aussicht auf einen missglückten Atomtest so nahe an ihrer Grenze verfolgt. Aber auch wenn Kim höchstwahrscheinlich keinen siebenten Bombentest durchführen wird, bevor der 20. Nationalkongress der Kommunistischen Partei Chinas abgeschlossen ist, weiß er, dass weder Xi noch Putin es sich leisten können, derzeit in nennenswerter Weise gegen Nordkorea vorzugehen.

Vielmehr haben Xi und Putin ein Interesse daran, dass Kim die Aufmerksamkeit und die Ressourcen der USA von Taiwan beziehungsweise der Ukraine ablenkt. Vor diesem Hintergrund könnte die jüngste Welle nordkoreanischer Raketenstarts den Beginn eines gefährlichen Eskalationszyklus markieren, der dazu führen könnte, dass die Rhetorik von "Feuer und Zorn" zur Realität wird. (Daniel Russel, Übersetzung: Andreas Hubig, Copyright: Project Syndicate, 14.10.2022)