"Burnt Hair" soll ab Anfang 2023 ausgeliefert werden. Foto: The Boring Company

Elon Musk hat viele Berufe: Er verkauft E-Autos, plant die Besiedlung des Mars, trollt auf Twitter als selbsternannter Influencer – und verkauft seit neuestem auch sein eigenes Parfum. So änderte er seine Twitter-Selbstbeschreibung zuletzt in "Perfume Salesman" ("Parfumverkäufer") und pinnte einen Tweet auf seiner Timeline fest, mit dem der durchaus ungewöhnliche Duft beworben wird.

Denn das Eau de Toilette trägt den Namen "Burnt Hair" und wird auf der Landing-Page mit entsprechenden Zitaten beworben: "Es ist, als würde man sich am Esstisch über eine Kerze beugen, aber ohne all die harte Arbeit", heißt es dort. Man könne mit diesem Duft aus der Masse herausstechen – etwa wenn man über einen Flughafen flaniert.

Geliefert werden sollen die Produkte ab dem ersten Quartal 2023, für interessierte Personen aus Österreich ist der Preis mit 104,95 Euro angesetzt. Musk selbst verkündete noch am gleichen Tag, dass er bereits 10.000 Flaschen verkauft habe, was einem Umsatz von einer Million Dollar entspricht. In der Nacht auf Donnerstag legte er noch eins drauf: 20.000 verkaufte Parfums, also zwei Millionen Dollar Umsatz.

Wer sich gerne mit Musk-Duft schmücken, den doch recht hohen Preis aber nicht investieren möchte, für den gibt es Alternativen. Denn dass der Name "Musk" auf Deutsch übersetzt "Moschus" bedeutet, hat schon zuvor Menschen auf mehr oder weniger kluge Ideen gebracht.

So kann man auf der Website elonsmusk.co Duftbäume für das Auto bestellen, die nicht nur optisch an den reichsten Menschen der Welt erinnern, sondern auch auf olfaktorischer Ebene alles bieten sollen, was Fans sich erwarten: starke Geruchsnoten von veganem Leder kombiniert mit einem leichten Hauch von Raketentreibstoff. Dieser Duft garantiere Besitzern eines Tesla Model S, Tesla Model 3 oder Tesla Model X, dass "Ihre Tesla-Flotte wie 3SX riecht", heißt es auf der Website. Ein einzelner Duftbaum kostet zehn Dollar, im Dreierpack gibt es die kleinen Stinker aktuell für 22,49 Dollar.

Das US-Medium "CNET" hat die Duftbäume im nachfolgenden Video getestet. Die Reaktionen fallen gemischt aus. (red, 13.10.2022)

CNET