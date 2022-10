Mit dem Beginn der kühleren Jahreszeit zieht es wieder mehr Menschen in die Ferne. Und erstmals seit Beginn der Pandemie werden Fernreisen wieder unkomplizierter möglich sein. Zu den beliebtesten Destinationen außerhalb Europas zählen für Reisende aus Österreich neben den USA die Dominikanische Republik und Thailand. Vor allem für junge Reisende und Reisende ohne schulpflichtige Kinder ist die Herbst- und Winterzeit ideal für einen Urlaub im Warmen, denn die Nebensaison bietet nicht nur günstigere Preise, sondern auch mehr Ruhe. Wer demnächst eine Reise in ferne Länder plant, muss zusätzlich zu den Visa-Bestimmungen aber weiterhin auf Impf- oder Testnachweis achten, warnt unter anderem der Mobilitätsclub ÖAMTC.

Maske immer mitnehmen

Vereinzelt benötigt man noch immer einen Impfnachweis, und egal, wohin die Reise diesen Herbst geht, ein Mund-Nasen-Schutz sollte im Handgepäck sein. Außerdem ist eine Zusatzversicherung für den Krankheitsfall vor allem bei Fernreisen empfehlenswert. Vor der Reise sollte man sich unbedingt über die aktuell gültigen Corona-Bestimmungen informieren. Der Mobilitätsclub bietet einen guten Überblick, unbedingt sollte man aber auch die aktuellsten Länderinfos des Außenministeriums achten.

Was in den einzelnen Weltregionen derzeit zu beachten ist:

Thailand ist wieder weitgehend ohne Einschränkungen bereisbar. Foto: afp/ MLADEN ANTONOV

Südostasien: Lange Sandstrände und warme Temperaturen locken Reisende wieder nach Südostasien zu Tauch- und Surfspots. So kann etwa Thailand für 45 Tage visumfrei und ohne Covid-Beschränkungen besucht werden. Indonesien stellt für 30 Tage ein Visa "on arrival" bei der Einreise aus. Personen mit einer vollständigen Impfung (mindestens zwei Dosen eines anerkannten Impfstoffes) können ihre Reise ohne Quarantäne fortsetzen, für alle anderen gilt eine fünftägige Quarantäne mit einem PCR-Test am vierten Tag auf eigene Kosten.

Die die Einreise in die USA ist eine vollständige Corona-Impfung nötig. Foto: AFP / TIMOTHY A. CLARY

Nordamerika: Wer dieses Jahr den wunderschönen "Indian Summer" in den Vereinigten Staaten erleben möchte, sollte beachten: Für die Einreise braucht man eine vollständige Impfung gegen das Coronavirus. Zusätzlich wird eine kostenpflichtige Onlineregistrierung für die visumfreie Einreise (ESTA) benötigt. Nach Kanada und Mexiko kommt man aktuell ohne Beschränkungen – aber reist man über die USA als Transitland, gelten zunächst die Einreisebestimmungen der US-Behörden.

Mauritius und die Malediven haben keine Corona-bedingten Einreiseregeln mehr, die Seychellen verlangen einen Impfnachweis oder einen negativen PCR-Test. Foto: imago images / imagebroker

Trauminseln: Das Kontrastprogramm zu trübem Herbst- und Winterwetter bekommt man beim Insel-Hopping auf Mauritius, den Malediven oder den Seychellen. Von diesen beliebten Fernreisezielen im indischen Ozean, haben nur noch die Seychellen Corona-bedingte Einreiseregeln – ein entsprechender Impfnachweis oder negative PCR- bzw. Antigen-Testergebnisse sind vorzulegen. Für alle drei Inselurlaube ist eine Onlineregistrierung im Vorfeld sowie das Vorweisen eines Rückreisetickets notwendig. Sehr beliebt, um der kalten Jahreszeit zu entfliehen, sind auch die Inseln der Karibik, insbesondere die Dominikanische Republik. Hier wird auf Covid-Nachweise verzichtet, eine Touristenkarte (gültig für 30 Tage und in den meisten Pauschalreisen enthalten), eine Onlineregistrierung und das Rückreiseticket sind jedoch Voraussetzung.

Für Ägypten benötigt man ein kostenpflichtiges Visum, aber keinen Impfnachnachweis. Foto: imago images / imagebroker

Nordafrika: Auch in Nordafrika sind im Herbst und teilwiese im Winter noch angenehm milde Temperaturen zu erwarten. Die Einreisebestimmungen könnten für die beliebten Reiseländer allerdings unterschiedlicher nicht sein: Für Ägypten wird ein kostenpflichtiges Visum, das bei Ankunft am Flughafen ausgestellt wird, aber kein Covid-Impfnachweis benötigt. Anders im beliebten Reiseziel Marokko: Hier wird bei der visumfreien Einreise ein unterschriebenes Gesundheitsformular verlangt, was aber nur Formsache ist. Tunesien schreibt Einreisenden eine vollständige Impfung oder einen negativen PCR- oder Antigentest vor, ein Visum wird nicht verlangt. (red, 14.10.2022)