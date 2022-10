Austria-Stürmer wurde am Mittwoch bei einem Autounfall auf der A3 schwer verletzt. Der 19-Jährige ist nicht in Lebensgefahr

Muharem Huskovic war bei einem schweren Unfall als Beifahrer unterwegs. Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

Wien – Die Wiener Austria hat am Donnerstag ein Update zum Gesundheitszustand von Muharem Huskovic veröffentlicht: Nach dem Verkehrsunfall am Mittwoch wurde der Spieler ins Landesklinikum Baden gebracht, dort operiert und anschließend als Vorsichtsmaßnahme in den künstlichen Tiefschlaf versetzt.

Der 19-Jährige erlitt mehrere schwerwiegende Verletzungen, allesamt jedoch ohne lebensbedrohlichen Charakter. Nach derzeitigem Stand sind vorerst keine akuten Operationen mehr notwendig, im Laufe des Donnerstages wird daher der Aufwachkurs gestartet und Huskovic geweckt.

Zur weiteren Beobachtung wird der Offensivspieler in den kommenden Tagen auf der Intensivstation verbleiben.

Kollision mit Lkw

Huskovic war auf der Südostautobahn (A3) bei Pottendorf (Bezirk Baden) als Beifahrer unterwegs, als der PKW gegen 20.15 Uhr nach einem Unfall in Flammen aufging. Laut Polizei war der von einer 21-Jährigen gesteuerte Wagen mit voller Wucht gegen das Heck eines Lkws geprallt.

Das defekte Schwerfahrzeug war mittels Stange von einem weiteren Laster auf der ersten Spur mit einer Geschwindigkeit von etwa 45 bis 50 km/h abgeschleppt worden, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich in einer Aussendung.

Während Huskovic ins Landesklinikum Baden gebracht wurde, wurde die Lenkerin in das Krankenhaus Eisenstadt transportiert. Ein Hund, der sich ebenfalls im Wagen befunden hatte, verendete. (red, APA; 13.10.2022)