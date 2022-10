In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres wurden doppelt so viele Antibiotika gebraucht wie im Jahr zuvor

Wien – Eine akute Antibiotikaknappheit beobachtet die Österreichische Apothekerkammer. Das hängt damit zusammen, dass die Zahl bakterieller Erkrankungen zunimmt. Im "Journal um acht" auf Ö1 sagte der Vizepräsident der Apothekerkammer, Jürgen Rehak: "Wir haben heuer in den ersten neun Monaten des Jahres doppelt so viel an Antibiotika gebraucht wie im Jahr davor." Einige Medikamente seien nur eingeschränkt verfügbar, das Mittel Azithromycin, das etwa bei Entzündungen der Atemwege oder bei Mittelohrentzündungen zur Anwendung kommt, sei aktuell überhaupt nicht zu bekommen, so Rehak, der eine Apotheke in Höchst in Vorarlberg leitet.

Einen Grund für den erhöhten Antibiotikabedarf konnte Rehak nicht nennen. Die Apotheken würden gemeinsam mit den Ärztinnen und Ärzten auch andere Produkte verwenden, es habe daher keine großen Probleme für die Patientinnen und Patienten gegeben. Laut Zahlen des Verbandes der pharmazeutischen Industrie sank der Antibiotikaverbrauch in den Pandemiejahren 2020 und 2021 deutlich und steigt jetzt wieder. Die derzeitige Nachfrage liegt dem Bericht zufolge aber immer noch unter dem Niveau von vor Covid. (red, 13.10.2022)