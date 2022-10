Am 21. Jänner 2009 hielt Claudia Bandion-Ortner ihre Antrittsrede als Justizministerin vor dem Nationalrat, demnächst verabschiedet sich die Strafrichterin aus Wien und fällt anderswo Urteile. Foto: Matthias Cremer

Wien – An ihrem letzten Verhandlungstag im Landesgericht für Strafsachen Wien hat die ehemalige Justizministerin Claudia Bandion-Ortner, die aus privaten Gründen in ein anderes Bundesland übersiedelt, als Vorsitzende eines Schöffengerichts über einen Fall zu entscheiden, der selbst bei der Staatsanwältin merklich Mitleid erregt. Ein Pensionist, Funktionär in mehreren Briefmarkenvereinen und selbst passionierter Philatelist, soll 2021 und 2022 von den Vereinen illegalerweise knapp 875.000 Euro abgezweigt haben – nachdem er selbst Betrugsopfer wurde.

Der unbescholtene 73-Jährige sei als "sehr genauer, sehr penibler, sehr verlässlicher Mensch" bekannt gewesen, konzediert die Anklägerin. Er machte es auch den Ermittlern leicht, schließlich notierte er seine Malversationen feinsäuberlich, wie die Vorsitzende im Prozess anmerkt. "Weil ich ja alles zurückzahlen wollte", beteuert der Österreicher.

15 Jahre ehrenamtlich tätig

Bandion-Ortner ist bei ihrer Dernière entspannt und gut gelaunt. "Machen wir es kurz und schmerzlos", eröffnet sie die Befragung des Pensionisten. "Erzählen Sie mir einmal von ihrem beruflichen Werdegang", bittet sie den Angeklagten. "Ich war Buchhalter und dann Immobilienverwalter", eröffnet er den Anwesenden. Seit rund 15 Jahren sei er ehrenamtlich in der Postwertzeichenszene tätig gewesen, er selbst habe über 50 Alben, verrät er.

"Der Einbruch war, als meine Gattin verstorben ist", erinnert sich der mittlerweile von einer Erwachsenenvertreterin betreute Angeklagte. Die Ehefrau starb 2020 während der Covid-19-Pandemie, er selbst konnte wegen einer Infektion mit Sars-CoV-2 nicht einmal an ihrem Begräbnis teilnehmen.

2021 erhielt der von Günter Harrich Verteidigte dann eine E-Mail. Von einer ihm davor unbekannten "Julie" aus Frankreich, die ihm eröffnete, in ihn verliebt zu sein und zu ihm nach Österreich ziehen zu wollen. Sie habe das Erbe ihrer Mutter in Aussicht, mit dem Geld könne man sich in Wien ein schönes Leben machen, lockte die vermeintliche Traumfrau. "Ist Ihnen das nicht seltsam vorgekommen?", wundert sich die Vorsitzende. "Es war so verlockend. Ich war so nervös. Na ja, Blödheit eigentlich", seufzt der Angeklagte.

Zunächst eigenes Geld überwiesen

"Julie" war nicht die Einzige, die den 73-Jährigen kontaktierte. Insgesamt vier scheinbar Interessierte gab es, darunter auch zwei ältere Damen, die ihm Geldgeschenke versprachen. "Und das ist Ihnen nicht komisch vorgekommen?", fragt Bandion-Ortner neuerlich nach. Es kam dem Angeklagten offenbar nicht eigenartig vor, denn er hatte schon 150.000 Euro seines eigenen Geldes verloren und eine Kreditlinie bei seiner Hausbank erweitert, ehe er sich an Konten und Sparbüchern der Vereine vergriff.

Er sei davon ausgegangen, alles wieder begleichen zu können, bevor es jemandem auffallen würde, sagt er zerknirscht. "Julie" hatte von 800.000 Euro gesprochen, die sie aus dem Nachlass ihrer Mutter bekommen würde. Nachdem allerdings auch die Französin vermeintlich das Zeitliche gesegnet hatte, bekam der Angeklagte die Botschaft, er sei "Julies" Erbe und habe 1,5 Millionen Euro in Aussicht. "Aber haben Sie nie in Medien gelesen, dass es gefährlich ist im Internet?", fragt die interessierte Vorsitzende. "Schon, aber ich habe nicht geglaubt, dass mir das je passieren könnte. Ich war blind vor Liebe", bedauert der Witwer. Im Februar wurde er enttarnt, als ein Verein eine Rechnung nicht mehr zahlen konnte, da das Konto nicht mehr gedeckt war.

Zurechnungsfähig, aber vom Tod der Ehefrau mitgenommen

Der psychiatrische Sachverständige Siegfried Schranz kam in seinem Gutachten zu dem Schluss, dass der Angeklagte zum Tatzeitpunkt zurechnungsfähig gewesen ist, aber nach dem Tod der Gattin an einer "Anpassungsstörung" gelitten habe. Den Schaden will der Angeklagte, so gut es geht, wieder gutmachen. "Ich gebe schweren Herzens meine Eigentumswohnung auf", kündigt er an. Seine Erwachsenenvertreterin berichtet auch, dass die Markensammlung mit beträchtlichem Katalogwert veräußert werde.

Ein Laienrichter will noch wissen, wohin die Beute geflossen sei. Der Angeklagte schildert, er habe das Geld an die angegebenen Kontonummern überwiesen. Die Staatsanwältin berichtet, dass zwar noch Rechtshilfeersuchen in mehreren europäischen Ländern am Laufen seien, deren Aussichten auf einen Fahndungserfolg aber gering seien.

In seinem Schlusswort betont der Pensionist nochmals, wie furchtbar leid ihm die ganze Angelegenheit tue. Nach kurzer Beratung verurteilt ihn der Senat rechtskräftig zu zwei Jahren bedingter Haft. "Die Milderungsgründe haben deutlich überwogen", begründet Bandion-Ortner, gibt aber auch der Staatsanwältin recht, dass der über einen längeren Tatzeitraum verursachte Schaden beträchtlich sei. Die Vorsitzende hat am Ende noch einen Ratschlag parat: "Lassen S' die Finger vom Internet. Brieffreundschaften würde ich empfehlen", schlägt sie analoge Partnerinnensuche vor. (Michael Möseneder, 13.10.2022)