Ironisch und etwas bösartig gesagt, ist die Uno-Vollversammlung in New York jenes Forum der multilateralen Politik, in dem die Mitgliedsstaaten mit ihrem Votum eine Meinung ausdrücken können, ohne dass irgendwelche Konsequenzen oder entsprechende Aktionen von ihnen verlangt würden. Die erste Ukraine-Resolution nach dem Überfall Russlands war dafür ein gutes Beispiel: Damals verständigten sich 141 Staaten (181 von 193 stimmten ab) auf Kritik an Moskau, aber nur ein sehr kleiner Teil davon schloss sich auch den von den USA und der EU eingeführten Russland-Sanktionen an.

Insofern wird auch das neue Votum in der Generalversammlung, bei dem am Mittwoch 143 Staaten die völkerrechtswidrigen russischen Annexionen von Territorien des souveränen Uno-Mitgliedsstaats Ukraine verurteilten, die Lage für die Betroffenen nicht verändern. Dennoch müssten Details der Abstimmung Moskau zu denken geben. Wenn man denn dort das Verhältnis von politisch-militärischer Ursache und diplomatischer Wirkung überhaupt noch in Betracht zieht: Die große Luftangriffswelle gegen die Ukraine so kurz vor der Sondersitzung spricht dagegen.

Aber wenn Wladimir Putin es wissen will, so kann er aus dem aktuellen Votum schließen, dass er es übertrieben hat. So gut wie niemand – auch Staaten nicht, die in anderen Bereichen weiter mit Moskau kooperieren – unterstützt seine Ansprüche in der Ukraine und diesen Krieg.

Nicaragua anstelle von Eritrea

Zwar ist die Zahl der Staaten, die Russland mit einer Ablehnung der Resolution beispringen, die gleiche wie im März, nämlich vier (diesmal Nicaragua anstelle von Eritrea, neben Nordkorea, Belarus und Syrien). Aber was bei einer Abstimmung im April passierte – dass die Vorbehalte gegen die US-Politik, die Nato, "den Westen" und deren Verbündete in der Ukraine die Unterstützung für eine Resolution in der Generalversammlung schwinden ließ, auf nur 93 Prostimmen –, hat sich nicht wiederholt.

Noch kann sich der russische Präsident darauf verlassen, dass sich China und Indien, das militärisch stark von Russland abhängig ist, der Stimme enthalten. Aber Pekings Missvergnügen und Indiens glatte Ablehnung des Krieges wurden beim Gipfel der Staaten der Schanghaier Organisation für Zusammenarbeit in Usbekistan Mitte September offenbar. Der indische Premier Narendra Modi las Putin vor der Weltöffentlichkeit die Leviten.

Auch in anderen Weltgegenden bröckelt die Putin-Unterstützung. Brasilien ist von einer Enthaltung wieder auf eine Unterstützung der Resolution umgeschwenkt. Marokko, das aus internen Gründen – Westsahara – stets bei der Abstimmung aus dem Saal verschwand, hat die Stufe Enthaltung übersprungen und gleich für die Resolution gestimmt. Erstaunlich, wenn auch nicht zum ersten Mal, ist auch, dass sich der Iran vor der Abstimmung gedrückt hat.

Auch das Abstimmungsverhalten zweier alter strategischer Partner Washingtons ist vielsagend: Saudi-Arabien lässt in der Opec+ die USA voll auflaufen, die Beziehungen sind in der Krise. Der Staatschef der Vereinigten Arabischen Emirate, Mohammed bin Zayed, vereinbart am Dienstag in Moskau engere Zusammenarbeit. Beide Staaten haben dennoch in der Generalversammlung die russische Annexionspolitik verurteilt. Ob die Botschaft ankommt? (Gudrun Harrer, 13.10.2022)