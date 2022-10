Im Gastblog schildert Stella Schuhmacher die Atmosphäre eines Baseballspiels in New York.

Samstagabend im Citi Field Stadion der New York Mets im Stadtteil Queens. Das Post-Season Spiel gegen die San Diego Padres ist ausverkauft. Der Großteil der Baseballfans ist in entsprechender Ausrüstung erschienen. Blaue T-Shirts mit dem Namen der Topspieler wie Alonso, deGrom oder Díaz. Blaue Baseballcaps mit dem orangen Logo der Mets. Schwarz-weiß gestreifte Shirts, ebenfalls mit dem Namen der Spieler und ihren Nummern. Nach dem Hineingehen durch Metalldetektoren werden den Zusehern und Zuseherinnen orange Handtücher mit der Aufschrift "These Mets" in die Hand gedrückt. Damit wird während des Spiels gefächelt und gewunken. Padres Fans sind bei diesem Heimspiel für die Mets nur wenige zu sehen. Dafür schreien und jubeln sie umso lauter.

Citi Field Stadion am 8. Oktober. An diesem Abend gewannen die Mets bei Vollmond gegen die Padres. Foto: Stella Schuhmacher

Mets Fans sind bei dem Heimspiel in der Überzahl. Foto: Stella Schuhmacher

Keine Teilnahme der Mets an der World Series

Seit 2016 zum ersten Mal in der Post-Season angelangt, galten die Mets als die Favoriten gegen die Padres, da sie während der regulären Baseballsaison zwölf Spiele mehr als die Padres gewonnen hatten. Am Samstagabend gewannen die Mets zwar. In den beiden anderen Spielen der sogenannten Wildcard-Serie verloren sie allerdings klar, 7:1 und 6:0, und schieden damit aus. Der Traum auf Teilnahme an der World Series, dem Saisonfinale, löste sich in Luft auf.

"Sie haben uns einfach ganz klar geschlagen", sagte First Baseman Pete Alonso nach dem dritten Spiel. "Um ehrlich zu sein, tut es weh. Es tut wirklich weh. Es ist nicht nur das Verlieren. Es ist eine Art Auflösung der Gruppe, denn jeder einzelne Spieler in diesem Club ist wirklich großartig. Und es ist klar, dass es nächstes Jahr nicht die gleiche Gruppe sein wird." Es wird erwartet, dass einige Mets-Stars zu anderen Teams abwandern werden.

"Unser Ziel war es, die World Series zu gewinnen, und wir sind gescheitert", sagte Max Scherzer, der Star-Pitcher der Mets. "Ich fand, dass wir eine großartige Chemie hatten. Ich dachte wirklich, wir könnten es schaffen." Dann fasste Scherzer seine Emotionen kurz und bündig zusammen: "Das ist wie ein Tritt unter die Gürtellinie."

Ein uramerikanisches Spektakel

Baseballspiele sind ein echtes Spektakel mit Musik, lauten Anweisungen an das Publikum, wann angefeuert und gejubelt werden soll, sowie reichlichem Essen und Trinken. Die Starspieler der Mets haben eigene Videoclips mit Musik, die über riesige Bildschirme flimmern, wenn sie zum Einsatz kommen. Einer der bekanntesten ist der Edwin Díaz Song "Narco". Ein stetiger, langsamer Trommelschlag beginnt und wird mit jeder Sekunde lauter und schneller. Dann ertönen Trompeten. Fans springen auf und fangen an zu singen. Der aus Puerto Rico stammende Díaz erscheint, fängt an, über das Feld zu joggen, und klopft auf seinen Handschuh. 42.000 Fans jubeln. Auch Mr. und Mrs. Met, die Teammaskottchen, spielen Trompete. Während der Pandemie trugen sie blaue Masken. Manchmal ist die Trompetenmusik wie beim Spiel gegen die Los Angeles Dodgers im September live.

Baseball Isn't Boring

Edwin Díaz Videoclip. Foto: Stella Schuhmacher

An Essen und Getränken mangelt es im Citi Field Stadion nicht. Bei einer durchschnittlichen Spiellänge von drei Stunden müssen sich die Fans natürlich stärken. Lokale Biere und alkoholische Getränke wie Bourbons oder Margeritas werden ausgiebig genossen, was die Stimmung noch weiter anheizt. Von Hamburgern, Lobster Rolls, Pizza oder veganen Gerichten bis zum Softeis Mister Softee, das in Baseballcaps aus Plastik ausgehändigt und mit blau-orangen Streuseln geschmückt wird, bleiben keine kulinarischen Bedürfnisse unbefriedigt.

Take Me Out to the Ballgame

Dann kommt der traditionelle 7th Inning Stretch in der dritten Spielhälfte. Mr. und Mrs. Met führen die Menge in "Take Me Out to the Ballgame" an. Das Lied wurde bereits 1908 geschrieben und ist die inoffizielle Hymne des nordamerikanischen Baseballs.

Take me out to the ballgame

Take me out with the crowd

Buy me some peanut and Cracker Jacks

I don't care if I ever get back

Cause its root, root, root for the home team

If they don't win it's a shame

Cause it's one, two, three strikes you're out

At the old ballgame

Cause it's one, two, three strikes you're out

At the old ballgame

John McLaughlin

Gegen Ende des Spiels, in der Mitte des achten Innings, ertönen die Klänge von Billy Joels "Piano Man". Auch hier singt die Menge mit großer Begeisterung mit. Das Lied ist seit 2015 die inoffizielle Hymne der Mets und wird seither bei Heimspielen gespielt. Im folgenden Clip aus dem Jahr 2015 war Billy Joel selbst im Stadion anwesend, als das Lied gespielt wurde.

MLB

Nach dem Verlust der Wildcard-Serie gegen die Padres bleibt den Mets Fans nichts anderes übrig, als auf mehr Erfolg in der nächsten Saison zu hoffen. In wenigen Wochen können sie sich zu Halloween beim Trick-or-Treating oder beim New Yorker Marathon, der am ersten Novemberwochenende stattfindet, unterhalten. Für die echten Baseballfans wahrscheinlich nur ein kleiner Trost. (Stella Schuhmacher, 18.10.2022)

Weitere Beiträge der Bloggerin