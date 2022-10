Der neue Spitzenreiter im Ranking von Dxomark: das Pixel 7 Pro. Foto: Proschofsky / STANDARD

Wer sich Smartphones aus dem Premiumbereich kauft, der will üblicherweise auch eine besonders gute Kamera haben. Immerhin ist das derzeit wohl der zentrale Bereich, bei dem sich teurere Geräte von der Mittelklasse abheben. Entsprechend viel Zeit investieren Apple, Samsung und Co in die Optimierung der entsprechenden Hard- und Software.

Wer dabei das beste Gerät abliefert, hängt zu einem Teil auch von individuellen Vorlieben ab. Bei Dxomark versucht man all das schon länger in ein halbwegs nachvollziehbares Punktesystem und damit auch Ranking zu packen. Und dabei verkündet man nun einen neuen Spitzenreiter.

Die neue Nummer eins

Das Google Pixel 7 Pro hat die derzeit beste Smartphone-Kamera. Zu diesem Ergebnis kommen die Tester von Dxomark. Dabei lobt man sowohl die Foto- als auch die Videoqualität der Kameras. So sei etwa der Autofokus "exzellent", die Stabilisierung ebenfalls sehr gut. Positiv werden auch der natürliche Kontrast und generell die sehr gute Wiedergabe unterschiedlicher Hauttöne vermerkt.

Angetan ist Dxomark zudem vom Zoom, das sehr gute Ergebnisse über alle Vergrößerungsfaktoren hinweg bietet. Generell würden die unterschiedlichen Kameras sehr konsistente Ergebnisse liefern.

Kritik

Aber natürlich gibt es auch Kritikpunkte. So seien Videos bei schwachen Lichtverhältnissen immer wieder unterbelichtet. Beim Zoom beklagt man in gewissen Szenarien einen Verlust an Details – etwas, das auch im STANDARD-Test kritisch angemerkt wurde.

Ex aequo

Die Spitzenposition muss sich Google übrigens mit einem anderen Hersteller teilen: Dessen Magic4 Ultimate kommt ebenfalls auf 147 Punkte. Apple-Fans müssen ebenfalls nicht verzagen: Mit 146 Punkten liegt das iPhone 14 Pro nur knapp dahinter.

Generell sei noch einmal betont, dass solche Rankings immer mit etwas Vorsicht zu betrachten sind, da jeder unterschiedliche Prioritäten bei der Smartphone-Kamera hat. Trotzdem kann es sich aber durchaus lohnen, den ausführlichen Test von Dxomark mit all den Testfotos durchzugehen, wenn man sich selbst ein Bild machen will. (apo, 13.10.2022)