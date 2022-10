19.40 REPORTAGE

Re: Russlands Soldaten – Wie sie den Krieg in die Heimat bringen Burjatien liegt 6000 Kilometer östlich von der Ukraine, trotzdem sterben sehr viele Burjaten in Russlands Angriffskrieg. Die Karriere in der Armee stellt eine der wenigen Möglichkeiten des sozialen Aufstiegs dar. Bis 20.15, Arte

20.15 KRIMI

Taxi für eine Leiche (Ö 2002, Wolfgang Murnberger) Wolfang Murnberger adaptierte den Roman Ende der Vorstellung von Edith Kneifl. Die erste Leiche sitzt im Kino, Gertraud Jesserer und Karlheinz Hackl werden aktiv und wollen die Leiche unauffällig loswerden. Bis 21.40, ORF 3

Karlheinz Hackl und Gertraud Jesserer wollen einen Toten unauffällig loswerden,

ob das gelingt? "Taxi für eine Leiche", 20.15 Uhr, ORF 3. Foto: ORF / Aichholzer Film / Petro Domenigg

20.15 THRILLER

Vertrauter Feind (The Devil’s Own, USA 1997, Alan J. Pakula) Frankie McGuire (Brad Pitt) ist der Held der IRA. Unter Druck geraten, flieht er in die USA, nistet sich im Haus eines Polizisten (Harrison Ford) ein, bis dieser seinem Untermieter langsam auf die Schliche kommt. Pakula, Altmeister des Paranoiathrillers, ist hier leider weniger am politischen Hintergrund als an der unmöglichen Freundschaft zwischen Terrorist und Polizist interessiert. Bis 22.00, ZDF neo

22.25 HORROR

Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast (I Know What You Did Last Summer, USA 1997, Jim Gillespie) Ein Albtraum im Ölzeug: Highschool-Absolventen werden von ihrer "Jugendsünde" heimgesucht. Konventionelle Horrorroutine, leidlich spannend, gekonnt vorgetragen von Jennifer Love Hewitt. Bis 0.00, 3sat

22.35 ÜBERTRAGUNG

Jolanthe und der Nussknacker Obwohl Tschaikowskys Oper Jolanthe und sein Ballett Der Nussknacker für die Uraufführung als Doppelabend kreiert wurden, werden sie heute nur noch selten gemeinsam aufgeführt. Die neue Volksoperndirektorin Lotte de Beer wagt gemeinsam mit dem neuen Musikdirektor Omer Meir Wellber das Experiment. Bis 0.30, ORF 2

23.15 SATIRE

Gute Nacht Österreich Peter Klien widmet sich der Hofburgwahl, beleuchtet die Generation Z und erklärt den Konflikt zwischen China und Taiwan. Bis 23.35, ORF 1