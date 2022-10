David Beckham (rechts) soll in "S.O.S. mit David Beckham" Jugendlichen beim Kicken helfen. Foto: Disney+

Der Streamingdienst Disney+ hat am Donnerstag den offiziellen Trailer zur britischen Original Serie "S.O.S. mit David Beckham" veröffentlicht, die ab Mittwoch, den 9. November zu sehen ist. Der Ex-Kicker ist kürzlich für einen Werbespot im Auftrag des WM-Gastgebers Katar in die Kritik geraten.

Disney Deutschland

Beckham kehrt in der Serie zu seinen Wurzeln im Osten Londons zurück, um die Westward Boys zu beraten – ein junges Team, das in seiner Liga auf dem letzten Platz ist und dem der Abstieg droht, beschreibt Disney+ den Inhalt der Serie. In dieser Liga hat Beckham als Junge selbst gespielt hat. "David Beckham begleitet die jungen Spieler und gibt ihnen Einblicke in seine eigene Karriere, in der er über 20 Jahre lang für einige der erfolgreichsten Vereine der Welt gespielt hat, um ihnen wertvolle Lektionen über Training, Ehrgeiz und Teamwork zu vermitteln", so Disney+.

"S.O.S. mit David Beckham" wird von der Produktionsfirma Twenty Twenty und Studio 99, dem von David Beckham mitgegründeten Content- und Produktionsstudio, koproduziert. (red, 13.10.2022)