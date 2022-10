Hans Peter Doskozil hat weiterhin Probleme mit dem Kehlkopf. Foto: APA / Schneider

Hans Peter Doskozil hat ein Pech. Denn eigentlich läuft es gut für Burgenlands roten Landeshauptmann. In seinem Heimatbundesland sitzt er fest im Sattel. Als einziger der drei SPÖ-Landeshauptleute kann er in einer Alleinregierung schalten und walten – die acht Prozent plus inklusive Rückeroberung der absoluten Mehrheit bei der vergangenen Landtagswahl haben auch innerparteilich Eindruck gemacht.

Und dann gab es da immer noch eine längerfristige Perspektive: Die Ambition, vielleicht noch einmal SPÖ-Bundesparteivorsitzender und Kanzler zu werden, wollte der Ex-Verteidigungsminister lange Zeit nicht aufgeben. Genauso wenig wie sein Team, das in Eisenstadt lange an Plänen feilte, SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner im Falle einer Neuwahl herauszufordern – notfalls auch per Kampfabstimmung.

Ungefährlich, aber unangenehm



Diese Pläne dürften aufgrund der aktuellen politischen Lage zwar ziemlich in den Hintergrund gerückt sein – die von Rendi-Wagner geführte SPÖ liegt seit Monaten in Umfragen stabil auf Platz eins; und bei politischem Erfolg, wenn auch bislang nur in Umfragen, sind Palastrevolutionen in Parteien eher unpopulär. Allerdings: Doskozil sei mit 52 Jahren ja noch jung, ist aus seinem Umfeld zu hören. Und Parteivorsitzende wird die SPÖ auch in fernerer Zukunft noch brauchen.

Gerade für die bundespolitischen Ambitionen des Landeshauptmanns gibt es aber – neben der SPÖ-Chefin selbst – noch ein weiteres Hindernis: Doskozils Kehlkopf spielt aktuell nur bedingt mit. Am Dienstag muss er sich deshalb zum fünften Mal einer Operation unterziehen und fällt planmäßig für drei Wochen aus. Vertreten wird er während dieser Zeit von seinem Parteikollegen, Landesrat Leonhard Schneemann.

Hintergrund ist eine seltene Erkrankung der Knorpelstruktur des Kehlkopfgerüsts. Die Erkrankung ist ungefährlich, wie Doskozil betont. Ihre Auswirkungen sind aber schon seit längerem hörbar: Die Stimme des roten Landeschefs ist in ihrem Spektrum eingeschränkt. Eine völlige Rückkehr zum früheren Zustand scheint nicht mehr möglich.

FPÖ auf aufsteigendem Ast

Für einen Nationalratswahlkampf wäre das ein gewisser Nachteil. Im Gegensatz zur Landesebene warten im Kanzlerrennen nicht nur ungleich mehr Vororttermine, sondern auch etliche TV-Duelle. Nicht an allen teilzunehmen hielte man im Burgenland aber für eine Option – auch aus anderen Gründen, wie durchklingt. Die TV-Konfrontationen nähmen ohnehin längst überhand, Doskozil stehe dagegen für klare inhaltliche Leitlinien. Sollten diese in der Bundespolitik nicht umgesetzt werden, würde er längerfristig auch selbst bereitstehen, ist zu vernehmen.

Und noch ein anderer Faktor könnte eine Rolle spielen: Angesichts der vom Ukraine-Krieg ausgelösten Energie- und Wirtschaftskrise erwarten viele in der SPÖ über den Winter einen weiteren Aufstieg der FPÖ, die in Umfragen zuletzt zugelegt hat. Und um die Freiheitlichen auf Distanz zu halten, halten so manche in der Partei Doskozil für den geeigneteren Kandidaten als Rendi-Wagner – zumindest die Anhänger des Burgenländers. (tschi, 13.10.2022)