Bereits seit den Sommermonaten kehren wieder viele Ukrainerinnen und Ukrainer in ihr Land zurück Foto: imago / Thomas O Neill

Mit den Explosionen kam am Montag auch die Unsicherheit zurück, die viele in Kiew als überwunden geglaubt hatten. Darunter auch die 21-jährige Polina Krasyuk, die mit ihrer Freundin vor einer U-Bahn-Station im Zentrum der Stadt auf das Ende des erneuten Luftalarms wartet. "Wir sind nur kurz rausgekommen, um eine zu rauchen", erzählt die junge Frau.

Der Luftalarm dauerte schon seit vier Stunden. Und bei jenen, die seit den frühen Morgenstunden in der U-Bahn-Station ausharrten, macht sich Erschöpfung breit. "Nun können wir die Sirene nicht mehr ignorieren", sagt Krasyuk. Auf der Steinmauer neben ihr liegt eine Sporttasche mit einer Decke, einer Powerbank, einem Joghurt. "Ich wurde am Montag vom Lärm der Explosionen geweckt und bin hierhergekommen, in die U-Bahn-Station", erzählt Krasyuk, sichtlich gestresst. "Ich hatte noch meinen Pyjama an."

Eigentlich dachte sie, dass sie in Kiew sicher sei. Schließlich hatte sich der Krieg in der Hauptstadt zuletzt weit entfernt angefühlt, und die Frage, warum es eine nächtliche Ausgangssperre überhaupt noch brauche, kam immer öfter auf. Am 10. Oktober wurden die Bewohner aus der trügerischen Ruhe gerissen. Die Ruhe, derentwegen Krasyuk vor zwei Monaten aus Deutschland zurückgekehrt ist. "Das hier ist mein Zuhause. Ich bereue es nicht, dass ich zurückgekommen bin", sagt sie. Obwohl man hier keine langfristigen Pläne machen könne und aufgrund der russischen Angriffe auf die kritische Infrastruktur ständig mit Stromausfällen und Versorgungsschwierigkeiten rechnen müsse.

Tote und Verletzte

Der ukrainischen Armee gelang es am Montag zwar, einen Großteil der mehr als 80 russischen Raketen und Drohnen abzufangen, doch bei weitem nicht alle. Durch die Explosionen Anfang der Woche wurden landesweit mehr als 70 Objekte beschädigt, darunter auch Infrastruktureinrichtungen wie Kraftwerke und Heizwerke, private Wohngebäude und Hochhäuser. Mindestens 80 Menschen wurden verletzt, zwölf starben, die Hälfte davon in Kiew. "Ich werde in Kiew bleiben, aber ich mache mir Sorgen um meine Mutter in der Südukraine und habe sie gestern darum gebeten, das Land zu verlassen", erzählt Krasyuk. "Es ist nicht auszuhalten, wenn man sich permanent Sorgen um die Sicherheit der eigenen Familie machen muss."

Anastasia, Dina, Yevheniia und Aleksandr warten in der bombensicheren U-Bahn-Station Foto: Daniela Prugger

Laut UNHCR-Sprecherin Natalia Prokopchuk sei nicht zu erwarten, dass nach den Ereignissen am Montag wieder mehr Menschen das Land verlassen würden. Allerdings sei klar, dass Menschen fliehen würden, solange der Krieg andauere. 4,2 Millionen Flüchtlinge aus der Ukraine haben bereits in Europa vorübergehenden Schutz erhalten.

"Wenn diejenigen, die sich für eine Rückkehr in die Ukraine entschieden haben, erneut zur Flucht gezwungen werden, sollten der vorübergehende Schutzstatus und die damit verbundenen Rechte nicht beeinträchtigt werden", so Prokopchuk. "Da sich die Lage in der Ukraine täglich ändert, sollte der vorübergehende Schutzstatus bei der Rückkehr ausgesetzt und nicht entzogen werden, sodass er je nach den vorherrschenden Bedingungen in der Ukraine und insbesondere bei einer weiteren Verschlechterung schnell reaktiviert werden kann." Nachdem die Fluchtbewegung nach Europa im Februar und März ihren Höhepunkt erreichte, sind die Busse und Züge zurück in die Ukraine bereits seit den Sommermonaten gut gefüllt, häufig sogar ausgebucht.

Müdigkeit bei den Einwohnern

Genaue Zahlen über Rückkehrer liegen laut UNHCR jedoch nicht vor, da diese schwer zu erfassen sind. "Die Grenzübertritte spiegeln nicht wider, ob Personen dauerhaft bleiben oder ob es sich dabei um Pendlerbewegungen handelt, weil sie Verwandte besuchen, Dokumente besorgen und zu Hause nach dem Rechten sehen", erklärt Prokopchuk gegenüber dem STANDARD. Laut einer Ende September veröffentlichten Umfrage beabsichtigen 80 Prozent der ukrainischen Flüchtlinge, nach Hause zurückzukehren, 13 Prozent geben an, dies in den nächsten drei Monaten unternehmen zu wollen.

Ohne ein festes Einkommen haben viele Schwierigkeiten, im Ausland über die Runden zu kommen und eine angemessene Wohnung zu finden. Fast die Hälfte der ukrainischen Flüchtlinge wohnt noch immer bei Gastgebern, 20 Prozent in Gemeinschaftsunterkünften oder Hotels. Doch die Ersparnisse neigen sich nach bald acht Monaten Krieg dem Ende zu.

Drinnen, in der bombensicheren U-Bahn-Station, eine Szene, wie man sie in Kiew seit Monaten nicht mehr erlebt hat. Hunderte haben sich hier während des Luftalarms versammelt, auch eine Freundesgruppe, die auf dem Boden im Kreis sitzt. Unter ihnen ein Künstler, der bereits im Jahr 2014 aus dem besetzten Gebiet in Luhansk geflüchtet ist. Eine junge Frau, deren Wohnung sich im Haus neben dem Schewtschenko-Park befindet, wo am Montag eine Rakete einen beliebten Spielplatz traf. Und Yevheniia Kriuk, eine 21-jährige Fotografin, die im August aus Berlin zurückgekehrt ist.

"Als ich nach Hause kam, war ich sogar euphorisch. Ich habe mich zum ersten Mal wieder glücklich gefühlt", erzählt Kriuk. "Die Menschen um mich herum verstehen die Situation, in der ich mich befinde." Sie bereue es nicht, zurückgekommen zu sein, auch wenn sich der Montag für sie ähnlich anfühlte wie der 24. Februar. "Ich habe weniger Angst als damals, als alles angefangen hat. Ich bin eher wütend und müde." (Daniela Prugger aus Kiew, 14.10.2022)