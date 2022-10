Darwins "gefährliche Idee"

Für die meisten von uns sind Pfauenschwanzfedern vor allem schön. Bei Charles Darwin war das anders: "Der Anblick einer Feder in einem Pfauenschwanze macht mir übel, sobald ich sie anstaune!", klagte der Entdecker der Evolutionstheorie. Der Grund für seine Übelkeit ist leicht zu erklären: Das extravagante Design der Federn hat so wie die einen Meter langen Schwanzfedern des männlichen "Göttervogels" in Mittelamerika keinen unmittelbaren Überlebensvorteil und lässt sich durch natürliche Auslese, Darwins Schlüsselkonzept in "On the Origin of Species" (1859), schwer erklären.

Warum aber kam es dennoch zur Evolution dieser auch für Menschenaugen ästhetisch schönen Merkmale? Darwin entwickelte dafür schließlich in "The Descent of Man" (1871) das Konzept der sexuellen Selektion. Der renommierte US-Ornithologe Richard O. Prum (Yale University) hält diese Theorie der Partnerwahl für Darwins "gefährliche Idee" und hat diesem extrem komplexen Wechselspiel von Attraktivität und Begehren bei Tier und Mensch ein tolles Buch gewidmet, das nicht nur sehr elegant geschrieben, sondern auch wunderschön gestaltet ist. (Klaus Taschwer)