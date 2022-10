Alfons Schuhbeck legte vor dem Landgericht in München ein Teilgeständnis in seinem Prozess wegen Steuerhinterziehung ab. Foto: IMAGO/Sven Simon

Diese Woche war eine turbulente: Stars landen vor Gericht, Royals womöglich im Dschungel. Aber es gibt auch gute Nachrichten. Den besten Überblick kriegen Sie wie immer hier im "Prominenten Platz".

Schuhbeck legt Teilgeständnis in Prozess zu Steuerhinterziehung ab

Alfons Schuhbeck hat Probleme, die auch seine Kochkünste nicht lösen können. Der Starkoch kämpft nicht mit versalzenen Suppen, gutdurchgebratenen Steaks oder letscherten Pommes. Schuhbeck steht in München vor dem Landgericht und entdeckt dort, dass Freisprüche nicht durch den Magen gehen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, in seinen zwei Restaurants Orlando und Südtiroler Stuben Umsätze in Millionenhöhe nach unten manipuliert zu haben. Knapp 2,3 Millionen Euro soll Schuhbeck so an Steuern hinterzogen haben.

Der Gastronom hat am Mittwoch ein Teilgeständnis abgelegt. Er habe in seinem Restaurant Orlando in München ein Computertool genutzt, um Umsätze zu manipulieren. Außerdem habe er immer wieder Geld aus der Kassa des Restaurants genommen. Wie Geld in der Südtiroler Stuben verschwunden ist, will sich Schuhbeck aber nicht erklären können.

Überhaupt scheint die Verteidigungsstrategie Schuhbecks Unwissenheit zu sein. So sagt er selbst: "Ich darf Sie bitten, mir zu glauben, dass ich mit Leib und Seele Koch und Gastronom bin, aber kein guter Kaufmann." Dabei ist die Bescheidenheit fehl am Platz. Es muss doch gewisses Verständnis für Steuern vorhanden sein, wenn man extra Computertools nutzt, um Umsätze zu verändern.

Das entwendete Geld will Schuhbeck übrigens unter anderem für Antiquitäten genutzt haben, die inzwischen nicht mehr viel wert seien. Eine spannende Wertentwicklung, ist der Kern von Antiquitäten als Wertanlage doch, dass sie alt sind und immer älter werden. Ein Prinzip, das Schubeck verstehen müsste. Ist doch seine Steuerhinterziehungs-Entschuldigung so alt, dass sie sicherlich schon als Antiquität durchgeht.

Peter Maffay über "Tabaluga": "Es war Liebe auf den ersten Blick"

Lassen Sie uns zu einem deutschen Star wechseln, der uns noch nie enttäuscht hat: Tabaluga. Der kleine Drache war schon vor knapp 40 Jahren ein toller Kerl. "Es war Liebe auf den ersten Blick", sagt Peter Maffay über den Zeitpunkt, als er den fertigen Entwurf für die Figur gesehen hat, die er mitentwickelt hat. "[Der Kinderbuchautor und -illustrator] Helme Heine hatte eine positive, lebensbejahende Figur geschaffen, die sowohl kleine wie auch große Kinder begeisterte."

Maffays Begeisterung war jedenfalls nicht kurzlebig. Er hat seit 1983 insgesamt sechs Konzeptalben rund um den grünen Drachen veröffentlicht. Das Durchhaltevermögen dürfte nicht nur mit Herzensbindung zu tun haben: Maffays Projekt wurde unter anderem mit mehreren Gold- und Platinschallsplatten ausgezeichnet.

Ein weiterer Beweis für den andauernden Erfolg Tabalugas läuft in Maffays Haus herum. Im Bett seiner kleinen Tochter schläft laut Maffay ein kleiner Tabaluga, neben anderen Plüschtieren wie "Flederfred" und "Affi". "Es ist eine kleine Lebensgemeinschaft", sagt Maffay dazu. Wie gesagt: Tabaluga enttäuscht nie.

Jamie Lee Curtis busselt Arnold Schwarzenegger

Wir bleiben bei positiven Themen. Es hat etwas Herzerwärmendes, wenn sich herausstellt, dass Filmkollegen auch im echten Leben gut miteinander auskommen. Vielleicht ist es deshalb so rührend, dass Jamie Lee Curtis einen besonders schönen Moment mit einem Film-Ehemann teilt.

Ob Arnold Schwarzenegger Jamie Lee Curtis und Melanie Griffith verraten hat, dass kleine Küsse unter Freunden in Österreich Bussis heißen? Foto: APA/AFP/Chris Delmas

Curtis hat am Mittwoch ihre Hand- und Fußabdrücke am TCL Chinese Theatre in Hollywood hinterlassen. Zu der Ehrung erschienen nicht nur ihr Ehemann Christopher Guest, die gemeinsamen Töchter Ruby und Annie sowie Freundin Melanie Griffith. Auch Arnold Schwarzenegger war dabei. Er spielte in "True Lies" Curtis' Ehemann. "Es zeigt, dass wir einander lieben", sagt Curtis zu Schwarzeneggers Erscheinen, "Arnold hätte nicht süßer sein können."

BeautyWorldNews

Das Wiedersehen inklusive Wangenbussis scheint Curtis emotional so berührt zu haben, dass sie nicht einmal einen weiteren gemeinsamen Auftritt ausschließen will. "Ich bin zu ihm gegangen und habe gesagt: 'Mann, warum machen wir nicht noch einen gemeinsamen Film?'", sagt Curtis. Bleiben wir gespannt, ob Curtis im nächsten Film ein Umstyling hat, das annähernd so gut ist wie jenes in "True Lies".

Medienbericht: Ein Royal soll ins britische Dschungelcamp ziehen

Über gute Nachrichten der finanziellen Art darf sich offenbar auch die Familie Tindall freuen. Wie "The Sun" berichtet, soll Mike Tindall an der nächsten Staffel des britischen Dschungelcamps teilnehmen. "Warum soll man den genau kennen?", fragen Sie sich jetzt vielleicht. Rugby-Fans dürfte Tindall als ehemaliger britischer Nationalspieler ein Begriff sein. Weit mehr Bekanntheit hat er aber als Ehemann von Zara Tindall, geborene Phillips, erlangt.

Phillips ist zwar ein Allerweltsnachname, Zaras Elternhaus ist aber ein royales: Ihre Mutter ist Prinzessin Anne. Sie wissen schon, die Frau, die sich weigerte, für einen bewaffneten Entführer aus ihrem Auto zu steigen. Wo wir gerade in der Vergangenheit schwelgen: Einer von Zaras Taufpaten ist Andrew Parker Bowles – der damalige Ehemann von Camilla Parker Bowles, der heutigen Queen Consort.

Doch genug von "Die royale Welt ist eine winzige", hin zum eigentlichen Thema: Die Kinder von Prinzessin Anne tragen keine Adelstitel. Sie müssen, so wie die meisten von uns, für ihren Lebensunterhalt arbeiten. Und so kann es sein, dass Zara Phillips Ehemann in aller Öffentlichkeit Dreck fressen muss – wie wohl hoffentlich die wenigsten von uns in unseren Jobs. Eine Bestätigung der Dschungelcamp-Produzenten gibt es genauso wenig wie vonseiten Tindalls. Für den Fall der Fälle wollen wir Tindall aber wünschen, dass er, wenn schon nicht königlich, so doch fürstlich für seinen Auftritt entlohnt wird.

"The Big Bang Theory"-Star ist schwanger

Genug von Ekeligem und zurück zu den schönen Dingen im Leben: Kaley Cuoco ist schwanger. Diese schöne Neuigkeit teilen die "The Big Bang Theory"-Schauspielerin und ihr Lebensgefährte Tom Pelphrey auf Instagram.

Sie teilen ihre Freude, wie es wohl nur werdende Eltern können: aufgeregt und überschwänglich. Zahlreiche Bilder zeigen, wie Cuoco Umstands-Latzhosen anprobiert, das Paar über einen Kuchen herausfindet, dass es ein Mädchen bekommt, und ein Polaroid von einer Handvoll positiver Schwangerschaftstests. "Mehr als gesegnet und überglücklich", schreibt Cuoco in ihrer Caption. Genau so soll es sein, und genau das wünsche ich Ihnen für Ihr Wochenende. (Ana Wetherall-Grujić, 14.10.2022)