Harald Mahrer ist von Berlins Handeln nicht begeistert. Foto: Imago

Wien – Sie sind knausrig, geben wenig Geld aus und schaden damit der Eurozone. Jahrelang ist Deutschland vor allem in Südeuropa für seine zurückhaltende Finanzpolitik kritisiert worden. Aktuell allerdings wird Kritik aus anderer Richtung laut, weil Deutschland angeblich zu viel tut.

Konkret geht es um das 200-Milliarden-Euro-Hilfspaket für deutsche Unternehmen und Haushalte, das der deutsche Kanzler Olaf Scholz als "Doppelwumms" bezeichnet hat. Was in der EU für Kopfschütteln sorgt, ist, dass Deutschland mit einem Teil der Summe seiner Industrie unter die Arme greift. Eine Expertenkommission schlägt vor, die Gaspreiskosten für 25.000 deutsche Industriebetriebe zu deckeln, ab Jänner 2023 soll ausbezahlt werden.

Zu den Kritikern gehört auch Wirtschaftskammer-Chef Harald Mahrer, er spricht von einem "Vorpreschen" Deutschlands und einer "alarmierenden Situation" für Österreichs Industriebetriebe. Durch das deutsche Hilfspaket würden heimische Unternehmen beim Wettbewerb unter Druck geraten, "da geht es um abertausende Jobs", sagt Mahrer zum STANDARD. Österreichs Regierung solle sich für eine "europäische Lösung einsetzen", also für eine Entkoppelung von Gas- und Strompreis. Darüber verhandeln die Energieminister, also über Subventionen für Gas, das zur Stromproduktion eingesetzt wird.

Lindner kontert

Gelinge keine Einigung in der EU, und danach sieht es für Mahrer aus, müsse Österreich allein aktiv werden und rasch ein eigenes Modell zur Begrenzung der hohen Gaspreise fixieren. Zusätzlich müsste Österreich den Energiekostenzuschuss über 2022 hinaus verlängern. Der Zuschuss soll in Österreich die Kosten bei Unternehmen abfedern.

Zurückgewiesen hat die Kritik der deutsche Finanzminister Christian Lindner. Die deutschen "Maßnahmen sind proportional", sagte er am Rande der Jahrestagung des IWF. Was Österreich an Antiteuerungsmaßnahmen fixiert habe, sei im Verhältnis größer als das, was Deutschland tue, so Lindner. (szi, 14.10.2022)