Marcel Hirscher im neuen Salzburger-Land-Spot. Foto: Screenshot Salzburger Land Tourismus

Salzburg – Skiweltcup-Seriensieger und Vielfach-Weltmeister Marcel Hirscher wirbt in einer neuen Kampagne für Salzburger Land Tourismus. Der Claim: "Wir sind die Generation Winter."

Der TV-Spot:

Salzburger Land

Die Kampagne wurde von der Salzburger Land Tourismus Gesellschaft inhouse kreiert. Ab dem kommenden Montag ist der TV-Spot in den wichtigsten Märkten Deutschland und Österreich zu sehen, mit einem ersten Höhepunkt rund um das Ski-Weltcup-Opening in Sölden am darauffolgenden Wochenende.



Nach dem Lockdown im Herbst 2021 habe der Tourismus in Salzburg in der Wintersaison 75 Prozent des Vorkrisenniveaus erreicht. Nun freut sich die Branche auf die Ski-WM 2025. (red, 14.10.2022)