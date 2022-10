Marcel Hirscher im neuen Salzburger-Land-Spot. Foto: Screenshot Salzburger Land Tourismus

Salzburg – Skiweltcup-Seriensieger und Vielfach-Weltmeister Marcel Hirscher wirbt in einer neuen Kampagne für Salzburger Land Tourismus. Der Claim: ""Wir sind die Generation Winter".

Der TV-Spot:

Salzburger Land

Die Kampagne wurde von der Salzburger Land Tourismus Gesellschaft inhouse kreiert. Ab Montag, 17. Oktober ist der TV-Spot in den wichtigsten Märkten Deutschland und Österreich zu sehen, mit einem ersten Höhepunkt rund um das Ski-Weltcup-Opening in Sölden am darauffolgenden Wochenende.



Nach dem Lockdown im Herbst 2021 habe der Tourismus in Salzburg 75 Prozent des Vor-Krisen-Niveaus wurden in der Saison 2021/22 erreicht. Nun freut sich die Branche vor auf die Ski WM 2025. (red, 14.10.2022)