Ein Rat zur psychologischen Krisenbewältigung in schwierigen Zeiten

Wenn die Nervennahrung knapp wird, fällt das Grübeln umso schwerer. Foto: Stefan Wermuth

"Ich zähle täglich meine Sorgen, denn ich sorg mich sehr", sang einst unser 2011 verstorbener Nationalentertainer Peter Alexander in einem populären Schlager. Einen zugehörigen, auf einem Ozeandampfer spielenden Film gab es auch (Liebes- und Verwechslungskomödie im gehobenen Modeschöpfermilieu), und die Produktionsfirma Pidax ist bis heute begeistert von ihrer eigenen Hervorbringung: "Zeitloser Musikfilm des unvergessenen Wiener Herzensbrechers". Das alles fand im Jahr 1960 statt.

2022, mehr als ein halbes Jahrhundert später, gibt es immer noch ausreichend Sorgen zum täglichen Durchzählen: Inflation, Stagflation , Blackout, Corona, Affenpocken, Erderhitzung, Putins Krieg, ich hör schon auf, Sie wissen ja selber, wie es an allen Ecken und Enden kracht.

Ein sorgenvoller Gemütszustand ist nicht angenehm, daher will man ihn loswerden. Robuste Alkoholzufuhr ist ein beliebtes Mittel zu diesem Zweck ("Wer Sorgen hat, hat auch Likör"), leberschonender ist aber dieser Trick: Weil das Gehirn nur über beschränkte Kapazitäten zur Sorgenbewältigung verfügt, füttere man es mit kleineren Sorgen, damit für die unbeherrschbar großen keine Rechnerleistung übrig bleibt.

Kleinen Sorgen und große Frechheit



Hier ein paar Posten auf meiner Miniatursorgenliste, über die ich derzeit bevorzugt nachgrüble: Woher soll ich nun meine Mars-Riegel beziehen, wenn es bei Rewe keine mehr gibt? Hat Heinz-Christian Strache noch genug Geld auf der hohen Kante, um seine Alimente zu bezahlen, oder müssen wir für ihn zusammenlegen?

Schafft das Buch von Sebastian Kurz Platz eins bei den Bestsellern, oder schmiert das Meisterwerk ab? Und was soll ich davon halten, dass mir Apple eine Nachricht schickt, wonach der Preis für meine Schrittzähler-App Stepz von November an steil nach oben geht? "Der Entwickler (Easy Tiger Apps, LLC.) erhöht den Preis dieses Abos von 1,99 Euro pro Woche auf 3,99 Euro pro Woche." Also ums Doppelte. Das nenne ich eine Inflation, die diesen Namen verdient!

Es scheint sich um eine App zu handeln, die mit russischem Erdgas betrieben wird, vermutlich muss die Preiserhöhung deshalb auf den Konsumenten überwälzt werden. Klingt nach einer kleinen Sorge und nach einer großen Frechheit. Mich juckt es jetzt schon in den Fingern, die Kündigung Ende Oktober abzuschicken.

(Christoph Winder, 16.10.2022)