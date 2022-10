Der Hersteller will die Software künftig als "Microsoft 365" vermarkten, der Begriff "Office" verschwindet aus dem Namen. Die Bestandteile bleiben aber gleich

Mit dem Wechsel geht auch ein neues Logo einher. Grafik: Microsoft

Neben "Windows" ist es wohl jener Begriff, mit dem Microsoft am stärksten verbunden wird: "Office". Und doch will sich das Unternehmen nun genau von dieser Marke verabschieden.

Ablauf

Die Software, die bisher als "Microsoft Office" bekannt war, soll künftig unter dem Namen "Microsoft 365" firmieren. Der Wechsel soll zunächst für die Online-Apps, die ironischerweise unter office.com zu finden sind, erfolgen. Dort ist es bereits im November so weit. Im Jänner 2023 sollen dann die Programme für Windows 10 und Windows 11, aber auch die mobilen Apps für Android und iOS umbenannt werden.

Dazu passend bekommt das Nicht-Office auch ein neues Logo, das noch immer wie ein "O" aussieht, nun aber keines mehr sein soll. Stattdessen soll es die 365-Grad-Idee transportieren – also Microsoft 356 als Rundumlösung für alle Arbeitsbelange.

Schall und Rauch

An der Zusammensetzung der Software soll sich hingegen nichts ändern. All die gewohnten Programme wie Word, Excel, Powerpoint oder auch Outlook bleiben also erhalten – und zwar auch unter diesen Namen.

Wem der neue Name irgendwie bekannt vorkommt, der hat natürlich recht: So heißt nämlich aktuell auch Microsofts Abo-Modell für seine Office-Produkte, vor ein paar Jahren wurde dieses noch unter Office 365 geführt. (apo, 14.10.2022)