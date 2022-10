1. Femme-Maison-Pop-up-Stores

Die modernen und zeitlosen Designs von Femme Maison können im Oktober in zwei Pop-up-Stores erworben werden. Foto: Femme Maison

Das Wiener Modelabel Femme Maison feiert heuer sein zehnjähriges Bestehen – und eröffnet aus diesem Anlass zwei Pop-up-Stores, einen in der Servitengasse, den anderen im Burgtheater. Vom Lodenmantel bis hin zu Blusen, Kleidern, Foulards, handgefertigter Lingerie und Schmuck von Xenia Bous können 120 ausgewählte Einzelstücke aus dem Atelier von Femme Maison erworben werden. Im Shop in der Servitengasse kann man die Modedesignerin und Mitgründerin von Femme Maison Franziska Fürpass sogar persönlich treffen. Kleiner Tipp: Abonnentinnen des Femme-Maison-Newsletters erhalten zehn Prozent Rabatt auf alle Stücke.





Adressen:



Servitengasse 6, 1090 Wien (noch bis 15. Oktober, 10–18 Uhr)

Vestibül Restaurant im Burgtheater, Universitätsring 2, 1010 Wien (18.–20. Oktober, 11–15 Uhr)

Website





2. Ausstellung "In love with tomorrow"

Die renommierte Berliner Lichtkünstlerin Susanne Rottenbacher inszenierte – inspiriert von den vier Elementen – die Kunstbühnen des Swarovski-Kristallwelten-Stores in Wien neu. Die Installation aus LED-Lichtschläuchen und 2,5 Millionen Swarovski-Kristallen soll unter dem Titel "In love with tomorrow" den Respekt vor der Natur ins Bewusstsein rücken. Rottenbacher folgt damit Jean-Paul Gautier, Manish Arora und zuletzt Iris van Herpen auf die Bühne des Wiener Shops. Kuratiert wurde die Dauerausstellung von Carla Rumler.





Adresse:

Swarovski-Kristallwelten-Store Wien, Kärntner Straße 24, 1010 Wien (Mo–Fr: 9–18 Uhr, Sa: 9–18 Uhr)

Website





3. Cavalli eröffnete Shop in Wien

Elegante Kleider in Leopardenprint – das Markenzeichen des Labels Cavalli. Foto: Filippo MONTEFORTE / AFP

Das florentinische Modelabel Roberto Cavalli ist zurück in Wien. Das Ehepaar Manuela und Ernst Fischer, das auch einen Philipp-Plein-Store in der Wiener Innenstadt betreibt, eröffnete am Bauernmarkt unter Anwesenheit vieler prominenter Gäste einen neuen Cavalli-Store. Auf 75 Quadratmetern und zwei Etagen hängen die für das florentinische Modelabel typischen Leopardenprint-Kleider aus fließenden Stoffen in Weiß, Violett und Gold. Aber auch dezentere und sportlichere Teile sind erhältlich.





Adresse:

Bauernmarkt 2, 1010 Wien

Website





4. Re:pair-Festival

Bewusstes Konsumverhalten und die Sensibilität für Nachhaltigkeit stehen im Fokus des Re:pair-Festivals, das heuer erstmals in Wien stattfindet. Am 15. Oktober 2022 – dem International Repair Day – startet das Festival in der Festivalzentrale im Volkskundemuseum Wien. Ziel des Projekts ist es, die traditionsreiche Kultur der Reparatur aufzuwerten und wiederzubeleben. An 22 Tagen und bei über 100 Veranstaltungen können Besucherinnen und Besucher bei freiem Eintritt etwa der Live-Restaurierung eines Kachelofens beiwohnen oder gemeinsam Kleidungsstücke stopfen und flicken.





Adresse:

Volkskundemuseum Wien, Laudongasse 15–19, 1080 Wien (15. 10. – 6. 11., Di–So: 10–17 Uhr, Do: 10–20 Uhr)

Website