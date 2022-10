Erste Influenza-Fälle gibt es bereits in Österreich. Wie stark die diesjährige Welle wird, hängt auch davon ab, wie viele Menschen die Maske tragen werden. Foto: Getty Images/iStockphoto

Zwei Saisonen lang hat uns die Influenza fast völlig verschont. Weil alle Menschen wegen der Corona-Pandemie Masken getragen haben und das soziale Leben durch Lockdowns stark eingeschränkt war, konnte sich auch das Grippevirus nicht ausbreiten. Das war gut, weil so die Kapazitäten der Spitäler nicht noch zusätzlich belastet wurden. Allerdings ist dadurch auch die Immunität gegen das Influenzavirus in der Bevölkerung zurückgegangen, denn das Immunsystem wurde nicht trainiert.

Diese Tatsache verbunden mit der Unsicherheit, ob und wie viel die Maske in den nächsten Wochen getragen wird, legt die Annahme nahe, dass sich in dieser Saison wieder eine Grippewelle aufbauen wird. Vereinzelte Fälle gibt es bereits in Österreich, je nachdem, wie sich die Lage weiterentwickelt, könnte die Welle dieses Jahr heftig werden.

Die Spekulationen, wie schwer die Grippewelle wird, beruhen vor allem auf Daten aus der australischen Influenzasaison, die sich dort gerade ihrem Ende nähert. Die Infektionsfälle dort stiegen dieses Jahr deutlich früher und deutlich stärker an als in den Vorjahren. Die Zahlen sanken dann aber sehr rasch wieder, die laborbestätigten Fälle liegen seit Mitte Juli sogar unter dem Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre. Besonders häufig waren in Australien Kinder betroffen: Die meisten Infektionen wurden bei Kindern unter 19 Jahren gemeldet. 55,1 Prozent der Personen, die mit bestätigter Influenza in ein Krankenhaus eingeliefert wurden, waren Kinder unter 16 Jahren. Welche Rückschlüsse lassen diese Fakten für unseren Winter zu? Kommt es zu einer "Doppelwelle" von Corona und Influenza?

Moderate Welle in Australien

Es sei aus heutiger Sicht schwer vorherzusagen, ob Covid-19 und Influenza zu einer Doppelbelastung führen werden, sagt Anke Huckriede, Vakzinologin an der Universität Groningen in den Niederlanden. "Die Daten aus Australien stützen diese Befürchtungen nicht. Die Welle begann zwar ungewöhnlich früh und stieg sehr steil an, aber die Zahlen waren dann auch wieder sehr rasch rückläufig." Die lokalen Behörden haben die Welle deshalb insgesamt als gering bis moderat eingestuft. Hauptsächlich betroffen waren außerdem Kinder und Jugendliche, bei denen schwere Verläufe selten sind.

Huckriede empfiehlt vor allem für Menschen mit erhöhtem Risiko für einen schweren Verlauf neben dem Covid-19-Booster auch die Grippeimpfung. "Die Grippeimpfung ist zwar weniger effektiv als die Corona-Impfung, aber sie bietet doch zumindest einen gewissen Schutz."

Dass sich der Verlauf einer Grippesaison generell nicht vorhersagen lässt, begründet Ralf Dürrwald, Leiter des Nationalen Referenzzentrums für Influenza am Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin, damit, dass sie von so vielen verschiedenen Faktoren abhängt. "Man kann die Schwere einer Grippewelle immer erst im Nachhinein beurteilen. Was er anhand der Surveillance-Systeme in Deutschland aktuell sehen kann, ist, dass sich Atemwegsviren zurzeit weitgehend ungebremst in der Bevölkerung verbreiten können – die Lage in Österreich ist übrigens ganz ähnlich. "Und wenn die Erkältungsviren das können, dann können es die Influenzaviren auch."

Im Gegensatz zu Österreich, wo es erst vereinzelte Fälle gibt, sind die Zahlen in Deutschland seit Ende September bereits deutlich angestiegen, eine Interpretation sei jedoch schwierig. "Bei Anzeichen einer akuten Atemwegsinfektion wird ein Test auf Covid-19 und je nach Symptomatik und Grunderkrankung auf Influenza empfohlen, weshalb wahrscheinlich Influenza-Fälle detektiert werden und in den Meldedaten auftauchen, die in den vergangenen vorpandemischen Jahren um diese Zeit einfach nicht erfasst worden sind", meint Dürrwald.

Auf schwache Jahre folgen starke Wellen

In Bezug auf die kommende Entwicklung gibt Stephan Ludwig, Molekularvirologe an der Uni Münster, zu bedenken, dass auf ein schwaches Grippejahr üblicherweise eine starke Welle folgt. Das habe sich in der Vergangenheit immer wieder gezeigt: "Das liegt daran, dass die Erreger mehr Zeit hatten, sich zu verändern. Durch ein schwaches Jahr wird die Immunität in der Bevölkerung schlechter, das veränderte Virus kann diese außerdem besser umgehen." Er warnt deshalb vor der Gefahr von Doppelinfektionen, die besonders gefährlich seien. Immerhin breiten sich Corona und Influenza unabhängig voneinander aus.

Das natürliche Training durch Viruskontakt fehle vor allem dem Immunsystem von Kindern und Jugendlichen, die normalerweise jedes Jahr mit den Viren in Kontakt kommen, betont Markus Rose, pädiatrischer Pneumologe und Allergologe am Klinikum Stuttgart. "Da treffen die Krankheitserreger auf ein unvorbereitetes Immunsystem. Und parallel dazu beobachten wir einen Anstieg der Allergiebereitschaft." In seinem Klinikum liegen derzeit sieben Kinder mit Lungeninfektionen, die durch Influenzaviren verursacht wurden.

Kinder als Krankheitstreiber

Rose empfiehlt unter anderem deshalb die Grippeimpfung auch für Kinder: "Da Kinder eine wichtige Risikogruppe für die echte Virusgrippe sind, wäre es gut, grundsätzlich alle Kinder von sechs Monaten bis fünf Jahren gegen Grippe impfen zu lassen, wie es auch die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt. Ein klares Argument für eine Impfung ist außerdem, dass Kinder eine erhebliche Rolle bei der Übertragung der Viren spielen, ungeimpft können sie eine Gefahr für abwehrschwache Kontaktpersonen darstellen."

Auch die Virologin Monika Redlberger-Fritz von der Med-Uni Wien, die das Nationale Referenzlabor für die Erfassung und Überwachung von Influenzavirusinfektionen des Menschen in Österreich leitet und Mitglied des Nationalen Impfgremiums ist, empfiehlt die Grippeimpfung. "Die ersten Fälle gibt es bereits. Üblicherweise steigen die dann vier bis sechs Wochen später deutlich an, vor allem, wenn die Maske weiter wegbleibt. Jetzt bis spätestens Anfang November wäre deshalb der ideale Zeitpunkt, um sich impfen zu lassen."

Die Schutzimpfung ist bis zum 15. Lebensjahr im kostenfreien Kinderimpfprogramm enthalten. Bis zum Alter von zwei Jahren erhalten die Kinder einen klassischen Totimpfstoff, ältere bekommen einen Lebendimpfstoff, der als Nasenspray verabreicht wird. "Die Kinderimpfung ist ganz besonders wichtig", betont Redlberger-Fritz. "Kinder gelten als Motor der Übertragung. Wenn die Verbreitung der Erkrankung unter den Kindern minimiert werden kann, werden auch viele Ältere indirekt geschützt." Modellrechnungen zeigen, dass eine Durchimpfungsrate von 20 Prozent bei Schulkindern zu einem besseren Schutz der über 60-Jährigen führt als die Impfung von 90 Prozent der Senioren.

Grippeimpfaktion in Wien gratis

Auch Risikogruppen sollten sich gegen Influenza impfen lassen. Dazu gehören Menschen mit chronischen Erkrankungen, Personen mit Übergewicht, Schwangere und alle, die älter als 60 sind. "Da auch Sars-CoV-2 immer noch zirkuliert und es im Rahmen einer parallel stattfindenden Influenza-Epidemie auch zu Doppelinfektionen mit potenziell schweren Verläufen kommen kann, sollten sich diese Personengruppen unbedingt durch eine doppelte Impfung gegen beide Erreger schützen", rät Redlberger-Fritz. In Wien gibt es übrigens auch dieses Jahr wieder von 2. November bis 31. Dezember eine Gratis-Influenza-Schutzimpfaktion. Ab 24. Oktober kann man sich unter impfservice.wien anmelden.

Folgende Maßnahmen helfen außerdem, die Verbreitung von Atemwegsviren und eben auch Influenza zu reduzieren, betont Ralf Dürrwald vom RKI: Maske tragen, regelmäßiges Stoßlüften, bis die gesamte Luft im Raum ausgetauscht ist – und bei Symptomen drei bis fünf Tage beziehungsweise bis zur deutlichen Besserung zu Hause bleiben. (Pia Kruckenhauser, 14.10.2022)