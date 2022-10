Die Videos kommen zu heikler Stunde: Am Donnerstag lud der US-Kongress den ehemaligen Präsidenten Donald Trump zu einer Befragung unter Eid – wegen dessen mutmaßlicher Verwicklung in die Unruhen in Washington am 6. Jänner 2021. Trumps Anhänger hatten damals den Parlamentssitz am Capitol Hill gestürmt. Er hatte sie zuvor öffentlich aufgefordert, hinzumarschieren. Dort war der Kongress zusammengekommen, um den Wahlsieg des Demokraten Joe Biden bei der Präsidentenwahl zwei Monate zuvor formal zu bestätigen. Als Folge der Krawalle kamen fünf Menschen ums Leben.

Aufschlussreiche Telefonate. Foto: IMAGO/Pool via CNP /MediaPunch

Im Sonderausschuss des Repräsentantenhauses, der sich damit beschäftigt, wurden zuvor erstmals Aufnahmen gezeigt, die hochrangige Politikerinnen und Politiker an diesem Tag in einem Schutzraum – und in schierer Panik – zeigen. Zu sehen sind etwa Nancy Pelosi, als "Speakerin" des Repräsentantenhauses so etwas wie Parlamentspräsidentin, und Mehrheitsführer Chuck Schumer, die angesichts der dramatischen Nachrichten aus dem Gebäude Gouverneure und im Weißen Haus selbst um Hilfe und polizeiliche sowie militärische Hilfe bitten. Pelosi kündigte in einem emotionalen Moment zudem an, Donald Trump "niederschlagen" zu wollen, sollte sich der damalige Präsident ins Capitol begeben.

Verantwortungsfrage



Auch der prominente Republikaner Mitch McConnell sowie sein Parteifreund und Senator John Thune riefen angsterfüllt im Verteidigungsministerium an, um die Armee zu Hilfe zu rufen. Pelosi und Schumer wandten sich auch an Justizminister Jeffrey Rosen. "Warum bringen Sie den Präsidenten nicht dazu, dass er sie auffordert, das Kapitol zu verlassen, Herr Justizminister? In ihrer Verantwortung, die Gesetze zu vollziehen?" Schließlich, so Pelosi, passiere dies alles ja, weil der Präsident die Demonstranten angestachelt habe.

Als die Politikerinnen und Politiker die Nachricht aus dem Sitzungssaal erreichte, dass Abgeordnete Gasmasken anlegten, brach im Schutzraum ungläubiges Staunen aus: "Ist das zu fassen?", fragte Pelosi. Auch Ralph Northam, damals Gouverneur des Nachbarstaats Virginia, erhielt daraufhin einen Anruf: Ob er seine Polizei auch ohne die Erlaubnis der Bundesregierung in die Hauptstadt schicken könne, wollte Pelosi wissen.

Hier sehen Sie das bisher unveröffentlichte Videomaterial zum Kapitolsturm 2021. DER STANDARD | HOUSE POOL | AFP

Erst nach Stunden konnten sich Pelosi und die anderen hochrangigen Volksvertreterinnen und -vertreter wieder aus ihren Schutzräumen begeben. Die Attacke auf das Kapitol ereignete sich direkt nach einem Auftritt Trumps hinter dem Weißen Haus, bei dem der damalige US-Präsident die Menge seiner Anhänger abermals mit falschen Behauptungen aufgewiegelt hatte, dass ihm der Wahlsieg gegen Herausforderer Biden gestohlen worden sei. Dass Trump tatsächlich unter Eid aussagen wird, ist aber unwahrscheinlich. (red, 14.10.2022)