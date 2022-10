Und was hat die Immobranche von Nahrungsmitteln aus Insekten zu erwarten? In zehn Jahren, prognostizierte Thomann, werde Insektenprotein Standardmäßig von der Lebensmittelindustrie verwendet. Dann brauche es Immobilien, in denen sie im großen Stil gezüchtet werden können. (bere, 14.10.2022)

