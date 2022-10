Im Wiener Muth wurde Christoph Dienz Oper in der Regie von Jevgenij Sitochin uraufgeführt

Pinocchio (Antonine Vernotte) und ein Betrüger (Günther Strahlegger). Foto: Taschenoper

Wien – Aus einem Stück Holz wird langsam ein junger Mensch – aber so leicht ist das alles nicht. Es dauert ein bisschen, bis der in die Welt geworfene Pinocchio auf seiner Entwicklungsreise schließlich zum Wesen heranreift, das sich in der Welt zurechtfindet und auch Verantwortung übernimmt.

Die Musik aber hilft ihm. Im Muth, dem Konzertsaal der Wiener Sängerknaben, stellt der Tiroler Komponist Christoph Dienz in seiner uraufgeführten Oper Pinocchio der Figur eine muntere Klangwelt zur Seite. Eine kleine wunderbare Combo aus Marimbafon, Schlagwerk, Klarinette, Akkordeon und Geige hat auch Episoden von markanter Linearität zu interpretieren.

Ariose Momente

Da ist eine gleichsam maschinelle Melodik zu erleben, die eine gewisse Verwandtschaft mit der Minimal Music aufweist. Da ist aber auch vorwärtsdrängend Tanzbares, das in den Dienst von Szenen gestellt wird. Zudem versteht es Dienz, melodische Feinheiten der ariosen Art einzubringen, die dem Stück (Libretto Gerhard Dienstbier) besondere Momente bescheren. Dabei überzeugt der lyrische Gesang von Adele Clermont (Grille).

Der eher unprätentiösen Inszenierung von Jevgenij Sitochin fehlt es allerdings ein bisschen an Innenspannung. Eine durchkomponierte statt episodenhafte Struktur des Stücks hätte der Regiearbeit auch sicher geholfen. So gibt es ein paar Durchhänger, die sich hoffentlich legen werden. Das würde die Szenen und die Übergänge zwischen ihnen flüssiger machen. Wenn Pinocchio im Theater und bei seiner Direktorin (Anna Clare Hauf) landet oder von einem Räuber oder Betrüger (Günther Strahlegger) traktiert und eingewickelt wird, zeigt sich jedenfalls verborgenes Potenzial.

Pinocchio selbst wird – in seiner hölzernen Art – von Antonine Vernotte jedoch konsequent in einer Art Breakdance-Stilistik gehalten. Auch der Wandel von eckiger zu humaner Existenz wird gut dargestellt. So wird Pinocchio glaubhaft zum munteren Knaben, auf den Papa Geppetto (Paolo Rúmetz) jederzeit stolz sein kann. (Ljubisa Tosic,14.10.2022)